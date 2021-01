地方媽媽視訊受訪談疫情失業！　網見書櫃上「神秘肉色物」全笑翻

▲英國女子艾莫斯視訊受訪,鄉民們卻都在關注後方書架上的「老公」。(圖/翻攝自推特/@GrantTucker)



實習記者陳妙津/綜合報導

英國女子艾莫斯(Yvette Amos)26日晚間接受BBC今日威爾斯(BBC Wales Today)訪問,分享她在新冠疫情流行期間的失業經驗,但節目立刻被眼尖觀眾歪樓,原來是艾莫斯身後書架一個男性生殖器外型的性愛玩具也意外入鏡,瞬間在社群軟體上掀起熱議,也讓艾莫斯「一夕暴紅」。

綜合外媒報導,記者塔克(Grant Tucker)是第一個發現書架上有「蓋東西」的人,他將影片截圖分享志推特,並搞笑寫下,「也許是BBC威爾斯新聞今晚背景的最大咖嘉賓,記住上電視前一定要檢查你的書架。」

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk