地方媽媽視訊受訪談疫情失業！　網見書櫃上「神秘肉色物」全笑翻

▲英國女子艾莫斯視訊受訪，鄉民們卻都在關注後方書架上的「老公」。（圖／翻攝自推特／@GrantTucker）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國女子艾莫斯（Yvette Amos）26日晚間接受BBC今日威爾斯（BBC Wales Today）訪問，分享她在新冠疫情流行期間的失業經驗，但節目立刻被眼尖觀眾歪樓，原來是艾莫斯身後書架一個男性生殖器外型的性愛玩具也意外入鏡，瞬間在社群軟體上掀起熱議，也讓艾莫斯「一夕暴紅」。

綜合外媒報導，記者塔克（Grant Tucker）是第一個發現書架上有「蓋東西」的人，他將影片截圖分享志推特，並搞笑寫下，「也許是BBC威爾斯新聞今晚背景的最大咖嘉賓，記住上電視前一定要檢查你的書架。」

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk — Grant Tucker (@GrantTucker) January 26, 2021

貼文一出立刻被其他網友轉發超過5萬次，紛紛笑稱，「自已動手豐衣足食」、「這個東西真的比男生放一盒衛生紙風險更高」、「這是個健康的性行為道具，沒啥好大驚小怪的」、「旁邊紙條還貼著『想開心的事』哈哈」、「邊邊這本是DIY手冊！」

有網友質疑這可能是設計好的節目橋段，不然不可能這麼剛好。還有人爭論起這到底是性愛玩具或是一個新潮雕塑。有網友猜測，「我猜是新奇蠟燭。不是很有幫助。」

還有網友認為艾莫斯可能是被朋友或或家人惡搞了，「真為她感到難過…這是什麼伴侶啊」、「等她發現他們幹了什麼好事後，就有人要倒大楣了」。不過網友艾莉莎（Elisha）則自稱是艾莫斯的朋友，跳出來幫忙發聲，「她不介意大家這麼熱烈討論她的小玩具啦，她是個悠閒的嬉皮。」