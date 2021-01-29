唐鳳存款36萬負債1800多萬　顧立雄擁市價1.3億北投土地

▲唐鳳、顧立雄。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

監察院29日公布170期《廉政專刊》，公布行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮、政委唐鳳、行政院副院長沈榮津、國安會秘書長顧立雄、國安局長邱國正等人的財產申報資料。部會首長存款多達千萬元以上，顧立雄更擁有1.3億元的土地，然而政委唐鳳申報存款僅36萬，負債更高達1800多萬元。

據財產申報資料顯示，唐鳳存款為36萬4096元，名下有1筆土地、1筆建物，債務1834萬1897元分別是房貸跟不動產，還有週轉金。

蘇貞昌與妻子詹秀齡的現金存款達2630萬6118元，夫妻名下共4筆土地，1筆建物，另外還有收藏珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，價值約900元。不過與上次相比，蘇貞昌現金存款縮水約541萬8541元。

徐國勇與妻子張錫月存款共有1533萬8022元，1筆土地、2筆建物。吳釗燮與妻子蘇如玉存款共有916萬964元，2筆土地、3筆建物，一台納智捷價格為80萬，股票持有價格4430元。

顧立雄與妻子經濟部長王美花存款共有1083萬4321元，2筆土地、8筆建物市價達1億3800萬，基金受益憑證226萬5948元，另外還有收藏畫作、手錶、手鐲、高爾夫球證，價值高達576萬元。債權部分有1筆金錢借貸105萬5千元，1筆購置不動產的債務，金額為92萬8445元。

蔡清祥與妻子祝曉梅存款共有345萬7941元，1筆土地、6筆建物；妻子持有「護國神山」台積電零股，金額為4萬元。