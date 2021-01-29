朝野共同呼籲「晶片換疫苗」　促請衛福部談判

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情延燒超過一年，全球累計確診人數飆破一億。國民黨團於28日的朝野協商中提出公決案獲得朝野支持，建議衛福部應藉全球晶片缺貨機會，透過貿易談判機制持續採購疫苗之談判，並將疫苗優先供給第一線醫護人員使用。

這項主決議指出，桃園部立醫院疫情令國人越來越擔憂，台灣能否守得住「防疫下半場」將取決於新冠疫苗能否順利取得。然新冠疫苗在全球瘋搶情況下，衛福部長陳時中於去（109）年底表示對外採購疫苗出預期的3000萬劑，然實際上相較日、韓、新加坡已取得疫苗並於今年陸續開放施打，台灣遲至今日卻連1劑都未拿到，顯然向國外採購疫苗過到重重困難。

主決議說明，今全球半導體爆發缺貨潮，美國、德國汽車大廠均盼我國政府協助採購台積電晶片，有鑑於我國採購疫苗的談判並不順利，衛福部應協同相關部會透過經貿談判機制，結合民間力量，持續對外採購疫苗的談判，並優先提供給第一線醫護及工作人員使用。

國民黨團總召林為洲29日表示，「我們一直在說Taiwan can help，但台灣同樣需要幫助，我們要的也不用太多，30萬劑先給醫護人員施打就好。」

林為洲呼籲，經濟部別自我矮化，「別人要東西我們就馬上開協調會找廠商討論，我們需要疫苗的時候你們有沒有去跟國外說台灣也需要幫忙？」

經濟部長王美花28日接受媒體聯訪時表示，她已向德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）表達相關意見，盼德國在行有餘力的範圍內協助台灣取得疫苗。陳時中日前受訪時則說，若以我國優勢來做談判，指揮中心「樂觀其成」。

▼國民黨團提案「晶片換疫苗」。（圖／國民黨團提供）

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