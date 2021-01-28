新春玩法一次看！這生肖「衝樂園88元」　國旅補6千搭車打5折

▲春節連假期間以電子票證搭乘台灣好行可享半價。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部觀光局規劃18條新春建議遊程，只要在春節期間以電子票證搭乘台灣好行，就可享有半價優惠，年滿55歲以上本國國民在2月8日到13日間，至北部6縣市國旅最多可得6000元補助。另外各大主題樂園也推出優惠，如2月10日到16日六福村門票半價、義大世界推出「屬牛88元」活動。

為協助紓緩春節返鄉車潮，鼓勵長輩北上闔家團圓，觀光局於2月8日至13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，只要55歲以上本國國民，自外縣市前往基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹市、及新竹縣6縣市，並以住宿搭配臺鐵、高鐵、國道客運及飛機（遊覽車不適用）」等配套專案，每人最多就可享6000元補助。

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為便利旅客搭車，觀光局規劃於日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區闢駛7線接駁專車。另外也以開行58條「台灣好行」景點接駁公車，及推出79條「台灣觀巴」套裝旅遊行程。於春節連假期間持電子票證搭乘「台灣好行」特定路線(共計43條)，可享半價優惠。

▲▼觀光局規劃新春疏運、建議遊程等方案。（點圖放大／觀光局提供）

觀光局表示，春節期間易壅塞熱門景點周邊道路包括大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、阿里山、屏東縣臺灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等13個地區。觀光局已規劃18條新春建議遊程，提供民眾選擇。

▲各大觀光風景區在過年期間都會湧入大量旅客。（圖／觀光局提供）

而主題樂園也在寒假、春節期間推出優惠，小叮噹科學主題樂園全票優惠380元（原價76折）、兒童票350元；小人國3歲以上未滿6歲、65歲以上、出示媽媽手冊者門票420元，6歲以上門票特惠550元。

麗寶樂園在初一到初五期間，12歲以下兒童於每日下午1點前於探索世界票亭購票，即贈500元度假區現金禮券。九族文化村在1月30日至2月11日間，門票優惠680元再加送日月潭纜車，

主題樂園公共運輸優惠部分，2月12日到16日間搭乘新竹客運，憑車票至小人國購票門票450元（原價53折）；2月1日到3月1日憑大眾運輸票根，至六福村購票599元（原價6折）；小叮噹科學主題樂園憑任一大眾運輸購票證明，門票350元（原價7折）；搭乘台灣好行，憑票根購買劍湖山世界門票450元（原價5折）。