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狂吞「9顆皮蛋+10瓶汽水」！流浪漢4小時後「撐死」在路邊

▲皮蛋。（圖／CFP）

▲流浪漢餓到偷小吃店，連吃9顆皮蛋、狂灌10瓶汽水後猝死路邊。（圖／CFP）

實習記者陳妙津／綜合報導

餓太久又一下子吃太飽真的會死人！泰國一名流浪漢因為沒錢吃飯，偷跑進路邊一間小吃店，偷吃了9顆皮蛋，又喝了10瓶汽水，被民眾發現撐死路邊。經法醫查驗後研判，死者應該是流浪至此的外地人，因飢餓過度才闖店行竊，沒想到吃飽喝足後被死神找上門。

據《泰國世界日報》報導，泰國春蓬府（จังหวัดชุมพร）警方在28日清晨6點6時50分左右，接獲民眾報案，指出一名年約50-55歲的流浪漢倒臥路邊，身穿短袖、短褲，背著一個黑色大包包，卻一動也不動，由於正值疫情期間，警方不敢大意地穿上防護衣，做好相關保護措施後才上前檢查。

▲▼汽水,可樂,冰塊,飲料,冷飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲汽水。（示意圖／翻攝自pixabay）

經法醫勘驗後指出，該名流浪漢至少已經死亡3-4小時，身上沒有外傷，也沒有身分證明文件。而警方打開男子的包包，發現裡面還裝著5瓶沒開過的汽水、泡麵及一個空水瓶，巧合的是，離良浪和死亡處約50公尺左右，剛好有粿條店遭小偷，且恰好就是汽水被偷。

粿條店老闆娘說，27日深夜聽見有不明人士闖入店內翻箱倒櫃，她有聽見玻璃敲擊聲音，但不敢出外查看，後來才發現有10瓶汽水被偷喝光了，地上還有9顆皮蛋的蛋殼被隨意到處亂丟，但不確定小偷和流浪漢是不是同一人。

警方則根據事證推斷，小偷和死去的流浪漢確實是同一人，事發經過應該是外地來的流浪漢途經此地，餓到受不了才跑到店裡偷吃，但因為一下子吃太多，走出店外到50公尺處休息時出現抽蓄症狀，最後不幸猝死路邊。

 
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