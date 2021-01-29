想靠鳳凰電波逆天顏值？！　「與時光逆行」祕訣首重原廠正貨

▲不少愛美女性會趁著過年前來做醫美，而許多女藝人們紛紛透露「與時光逆行」美麗的祕訣就是靠著鳳凰電波，也因此成為想擁有美麗的消費者們心中首選療程。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者蒲世芸／採訪報導

以往許多愛美人士總會趁著年前來到醫美診所諮詢，想讓自己能夠漂漂亮亮迎接新的一年。而被問到有哪些熱門療程是現在女性消費者的指定項目，iSKIN尚行美診所院長盧靜怡就提到，「今年因為大家都不能夠出國，所以很多人都會把保養的預算提高。今年來說，很多微整型療程大受歡迎！主要能夠透過單次微整型療程就可以看到明顯效果，最受到青睞，而其中最受歡迎的就是『鳳凰電波』。因為它是高科技的非侵入式治療，除了沒有傷口、幾乎沒有修復期，一次就可以讓大家覺得效果很滿意的療程。」

▲鳳凰電波可以解決許多臉部困擾，因此吸引各年齡層消費者紛紛前來詢問。（圖／記者張凱喨攝，下同）

鳳凰電波有許多名人加持，再加上可以單次改善臉部困擾，因此讓各年齡層消費者紛紛前來詢問。iSKIN尚行美診所院長盧靜怡說，「鳳凰電波有三大特點：更快速、更精準、更舒適。它探頭的設計比較大，可以大幅縮短療程時間，同時功率也變高，能讓冷媒和能量輸出更快速；並應用高科技智慧能量優化科技，能夠在精準能量下幫助你每一吋肌膚膠原蛋白的作用，讓你的皮膚更加緊實；而360度環繞震動，也讓治療更舒適。

▲iSKIN尚行美診所院長盧靜怡提到，鳳凰電波是非侵入式療程，運用高科技讓能量精準去刺激膠原蛋白作用，讓肌膚更緊實。

放眼市面上，鳳凰電波療程價格有高有低，消費者該如何選擇？盧靜怡醫師提到關鍵，「第一個就是機器要合法，所以在施作前一定要先辨識診所有沒有「原廠儀器證書」，第二個要找一個專業有經驗的醫師，而且必須注意醫師有沒有接受過原廠儀器使用的專業培訓，還有醫生的專業度以及經驗值。第三點大家一定要去確定探頭上面是不是有雷射防偽標籤，還有仔細看外盒有沒有不正常被撕開，這外盒必須要是院所在你面前直接幫你打開的全新外盒包裝。並且確認外盒上的防偽雷射標籤，同時透過掃瞄標籤上的QR CODE，消費者可以直接線上驗證它是不是原廠的探頭。」

▲醫生提醒消費者一定要主動辨識原廠儀器證書，愛美才有保障。

愛美前，一定要透過主動要求診所出示「原廠儀器證書」，以及認明正貨探頭外盒包裝有沒有可以掃描防偽的雷射標籤、同時認明原廠儀器和探頭，並確認醫師受過原廠培訓，是確保療程安全的不二法門。醫師提醒進行任何醫美療程前，別忘與醫師充分討論溝通，選對適合自己的療程才能更安心變美。

▲原廠正貨探頭外盒包裝會有可以掃描防偽的雷射標籤。