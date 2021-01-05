大陸「鴨王」收押！高雄醫美貴婦遭竊3000萬　他被逮：那我賺的

▲高雄醫美貴婦家遭竊，總計損失逾3000萬。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名醫美貴婦在臉書發文指控，有人利用她的心軟及善良佈局，潛入她家中清空她財產，不僅竊走她裡頭所有現金，還偷走她所存放的鑽戒、寶石、金塊等物，損失3000萬元。但是這名遭指控偷竊的施男，被捕後否認犯案，強調現金、金條都是他賺的，還自曝在大陸是「鴨王」，經法官訊問後，認為他涉嫌重大且有共犯未到案，以有串供、滅證之虞羈押禁見。

據了解，這名48歲的張姓貴婦，平常從事醫美業，她指控施姓乾兒子涉嫌趁她不在家，用行李箱搬運洗劫她豪宅財物，警方循線逮補施男後，在他住處搜出約1000萬現金，並追出他涉拿金塊去銷贓，不過他被捕後否認行竊，強調這些貴重財物、現金全是他自己「賺來的」。

檢警追查，施男疑在去年新冠肺炎爆發前，頻繁進出大陸及柬埔寨，去年5、6月開始與張姓貴婦同住。施男稱因與張姓貴婦同住，因此個人貴重物品與現金自然也是放在對方家中，還自曝曾在大陸擔任「鴨王」。

▲施男被捕否認犯罪，供稱金塊、勞力士錶與現金都是他賺來的。（圖／ETtoday資料照）

根據警方調閱的監視器，清楚看到施姓男子去年12月30日離開張姓貴婦家時，拉著涉裝有金飾、現金等物的行李箱，而且還有人開車接應，懷疑目前還有另2名共犯，警方正追緝中。

依據張姓貴婦日前在臉書上的PO文，施男當天偷走很多東西，有價值百萬元的手錶2隻、蘇菲雅鑽戒、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、頂級紅寶鑽戒1個、1公斤黃金8塊，市價約1500萬等，另再加上美金、人民幣等約1000至1300萬，目前總計損失3000萬元。

▲高雄醫美貴婦PO文指控財物遭到乾兒子竊取。（圖／ETtoday資料照）

高雄地院4日受理施男涉犯竊盜聲請羈押案件，經法官訊問後，他雖否認犯行，但在他家中搜出1200餘萬元，另有證人證述被告有拿金塊委託熔成小塊，所以認定被告犯罪嫌疑重大，另還有證據顯示疑有共犯共同搬取贓物，且共犯尚未到案，以施男有滅證、串證之虞，裁定羈押禁見。

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