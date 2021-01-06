聯手「鴨王」搬空3000萬　「博士生」乾弟被起底…清大回應了

▲高雄醫美貴婦遭竊3千萬，警方起獲贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

高雄一名張姓貴婦好心收留32歲的施姓乾兒子到家裡住，卻被偷了價值3000萬的現金及物品。施男3日被檢方收押後，再循線查出貴婦的40歲張姓乾弟弟及26歲蘇男也涉案其中，6日凌晨也在新竹將2人逮捕。不過，張男雖否認涉案，卻有消息傳出，他其實是清華大學理工科系的博士生兼助教，清大校方也表示，張男雖為清大生，但並未兼任助教或研究助理，此部分為誤傳。

▲▼高雄醫美貴婦遭竊3千萬，警方起獲贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）

張向貴婦警方指控，可憐施男自稱長期被家暴才收留他，卻引狼入室，包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。警方31日跨年當天接獲報案，3天後也將施男逮捕到案。只是施男否認行竊，還自稱是大陸是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中的千萬現金都是自己賺來的，不可能行竊。

檢警循線追查，發現案發當天除了施男，懷疑還有2名共犯，其中一人是貴婦的張姓乾弟弟，警方一路埋伏跟監，6日凌晨在新竹將張男逮捕，並於桃園找到部分贓物，另外同案關係人26歲蘇姓男子則由張男聯繫到案。

稍早，張男也傳出是清華大學理工科系的博士生兼助教，對此，清大校方也回應，將全力配合警方偵辦。至於外傳涉案學生亦兼任研究助理或助教，並非事實，但因此案已經進入偵查程序，目前不宜置評，若經查確為本校學生，且確實有違法情事，將依校規辦理。

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