Gigi愛上鳳凰電波　史丹利霸氣寵妻讓她每年定格青春

▲即使經常與史丹利上山下海到處旅行，Gigi仍保養得宜，絲毫看不出真實年齡。（圖／有魚娛樂提供、Gigi Lin林如琦臉書、資料照，下同）

消費中心／綜合報導

Gigi談夫妻相處，她說愛他所以想給他更好的自己。平時爽朗又愛笑的Gigi林如琦，最喜歡和老公史丹利四處旅遊一起趴趴造，無論是在海邊曬太陽還是刺激的滑雪，只要兩人在一起就是最幸福快樂的時光。婚後Gigi一向堅持保養維持美麗，認為愛美不只是要讓老公看不膩，更是為了讓自己開心！她分享，自從2年前史丹利送她第一次電波拉皮體驗之後，就愛上了這個懶人保養之道，不只保養品需求變少了，妝感也更自然，最近再度體驗全新的鳳凰電波，她發現效果更好、舒適度也很高、不需恢復期就幫臉部線條找回滿滿的膠原蛋白！

Gigi回憶起第一次接觸電波拉皮已42歲，當時她發現臉部線條出現下垂感，卻看到一位朋友忽然和以前變得不一樣了，原本明顯紋路的整張臉，彷彿像「被熨平了一樣」變得緊實又年輕，一問才知道是做了電波拉皮。雖然過去Gigi一直有聽說打電波拉皮會很痛，擔心做完不自然，實際體驗就知道煩惱都是多餘的！尤其做完電波拉皮後的某天起，走到哪都被問「妳臉怎麼變小了？」「看起來變瘦好多！」開心指數根本創新高，自己則是最滿意拍照時的側臉和下巴明顯UP又緊實，連眼尾看起來也有往上提的感覺。

▲Gigi相當滿意施打鳳凰電波後的臉部線條，連史丹利都大讚。

時隔2年，她又再度嘗試全新的鳳凰電波，發現療程更短，大概只要40分鐘左右就好了，而且完全不覺得痛，整個過程都很愉快，打完立刻感覺臉變瘦。最讓Gigi意外的是鳳凰電波效果更好、反應更快，「不到一個禮拜就有人發現變漂亮、變年輕，我媽還突然開口說你好像變漂亮了，連史丹利也覺得有差，還主動說要贊助我每年都去打鳳凰電波！」Gigi認為好還要更好，透露之後還想再嘗試最新的碧眼電波，畢竟眼周是最容易洩漏年齡的部位，一旦下垂看起來就會很累、精神不好的樣子。

▲做完鳳凰電波療程後，Gigi幾乎定格了青春，好肌膚及臉部緊實度完全不輸年輕偶像。

而Gigi覺得鳳凰電波最大的好處就是術後不會特別泛紅也沒有傷口需要照顧，直接就能上妝工作，平時只要多加強保濕、勤敷面膜及注重防曬就好，很適合崇尚簡單保養的人！由於膚質及臉部線條更緊實，所以妝容更加自然而真實。「對我來說，愛美是為了讓自己開心，所以女孩子結婚後也不能放棄自己，反而把以前約會的時間省下來維持美貌。」Gigi認為保養就像夫妻相處一樣：愈是在意的地方，就愈要去改變，才能和對方一起蛻變成為更好的自己。另外，她也感慨地說：「其實早一點開始接觸鳳凰電波真的比較好，有些人30幾歲就開始做，才能真正把肌膚Keep在最美的時刻！」

▲Gigi認為女性婚後依然要愛美，自己看了才會開心。

皮膚科醫師黃政傑也認同Gigi的說法，雖然很多人以為年齡40~50歲才能打電波拉皮，但知道保養要趁早的人愈來愈多，30歲上下想把肌膚彈力定格的人也愈來愈多，甚至男性也不在少數，男性多半擔心施打玻尿酸、肉毒會不自然，而對鳳凰電波透過物理能量幫助刺激膠原蛋白再生的方式，讓大家接受度也更高。

臨床上也觀察到大部分的患者多是注意到出現法令紋、嘴邊肉及眼周下垂的問題而開始考慮療程，黃政傑醫師說其實鳳凰電波有提供不同部位的療程，可以進一步與專業醫師詢問。臨床上許多名媛貴婦會特別諮詢眼周電波，想找回下垂消失的雙眼皮；或是針對產後或減重後肚皮緊實度，甚至是膝蓋關節等皺褶規畫療程進行改善。

▲Gigi體驗全新的鳳凰電波滿意度高，效果超凍齡。

黃政傑醫師表示，隨著電波拉皮盛行一陣子，醫師也愈來愈懂得如何緩解患者在療程中的不適，像是調整能量設定可以適度減緩痛感，若擔心療程會痛的人，更應該要施打鳳凰電波，因為鳳凰電波透過科技的能量優化，可以更精準地提供不同肌膚所需要的能量，這樣施打下來的功率及準確度更高，同時搭配環迴震動能緩解療程中的不適感。

▲鳳凰電波術後不需特別照顧也不必擔心反黑，照樣可以出門玩樂。

黃政傑醫師表示，鳳凰電波的智慧能量優化技術，可依據每個人的肌膚實際狀況自動調節每一發施打的能量，不僅大幅優化治療效能，也能降低對肌膚的傷害，而且不需要術後恢復期，也不需擔心曬太陽會反黑等問題，惟術後要多注意保濕即可，平常也可以多補充好的蛋白質飲食、規律的運動和睡眠，只要身體狀態愈好，對術後維持的反應就愈好，每次施打療程大約1小時，視個人情況效果可維持至少1~2年以上。醫師也提醒，施打鳳凰電波前確認療程使用探頭是否是為新未拆封，並有貼原廠雷射標章，避免與其他人共用或拆打探頭，以免徒增療程風險，讓自己在施作療程前更能充分確保自己的權益與安全。