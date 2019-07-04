▲揭秘少女肌！凍齡女神李維維「40歲被認成25歲」，關鍵就是它。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲凍齡女神李維維穿著一身火辣洋裝出席電波拉提記者會，40多歲的她擁有讓人羨慕的少女肌。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

凍齡女神李維維穿著一身火辣洋裝出席電波拉提記者會，戲劇男神溫昇豪驚喜獻花，逗得女神笑開懷，模特兒出身的兩人站在一起不只有好身材成亮點，保養妙招更是令人好奇，李維維揭開少女肌秘密，「我自己會想辦法一兩年要打一次電波拉皮，因為很有效，我身邊很多姐妹看到效果好也跟著打」。

▲戲劇男神溫昇豪驚喜獻花，並提到在李維維的推薦下首次嘗試電波拉皮。



跟李維維有好交情的溫昇豪笑說她皮膚真的很好，在李維維的推薦下，也想感受一下凍齡滋味，溫昇豪提到「這次打電波拉皮還蠻驚訝的，至少在化妝師化妝還有在導演看鏡頭的時候，都說你最近是不是瘦了，我就說沒有我最近胖了1.8公斤快2公斤，他們都說我變瘦，可能是輪廓線變明顯了」。

▲記者會上聚集上百位專業醫師，並邀請國內外專家上台分享交流。

記者會上聚集上百位專業醫師，並邀請國內外專家上台分享交流，其中提到，新一代的鳳凰電波療程，可以有效偵測肌膚狀況，達到智慧調節熱能，輕鬆喚回緊緻肌膚，無論是膚質提升、輪廓雕塑或者是細紋改善都能讓消費者大大有感，比起過去的電波療程更為精準。

▲專家分享，新一代的鳳凰電波療程，可以有效偵測肌膚狀況，達到智慧調節熱能，輕鬆喚回緊緻肌膚。

趙彥宇邱慧嫻皮膚科診所皮膚專科醫師趙彥宇說明，鳳凰電波療程可以每一發都去偵測皮膚的電阻，所以可以針對不同的點，皮膚不同的厚度包括表皮、真皮還有皮膚脂肪層不同厚度，去給予比較精準的能量，另外因為治療探頭大小從原本3平方公分變成4平方公分，所以治療會更為迅速，同時它傳遞能量會變得更有效率，所以比以前的效果更好。

▲趙彥宇邱慧嫻皮膚科診所皮膚專科醫師趙彥宇說明，鳳凰電波療程可以每一發都去偵測皮膚的電阻，能給予比較精準的能量。

趙醫生也提醒消費者在施打以前要先與醫師溝通，並選擇合法產品，才能夠美得安心。透過專業醫師分享各項案例，雖然年輕時不會花時間特意保養，但過了25歲卻逐漸感受到身體變化大，不僅臉上暗沉無光，連斑點皺紋、肌膚鬆弛等問題都逐漸浮現，隨著新一代技術進步，想重拾年輕肌膚，不再是問題。