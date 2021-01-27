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影／抗疫延長賽焦慮、壓力大！　醫師提醒三病症要小心

新聞節目中心／綜合報導

衛福部桃園醫院疫情延燒，至今累計15例確診。中華民國醫師公會全聯會副秘書長、醫師羅浚晅27日在ETtoday《雲端最前線》節目中呼籲，過年期間民眾仍要很小心，不要到處擠來擠去，而大家常講台灣很重視人情味，希望社會此時也能再飄出「酒精味」。身心科醫師李旻珊則提醒，在抗疫壓力之下，是否會出現創傷後症候群，以及藥癮、酒癮增加等，都必須多加留意小心。

▲▼中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅,身心科醫師李旻珊,西班牙留學生Rita。（圖／翻攝雲端最前線）

談及近期備受關注的部桃護理之家，羅浚晅解釋，護理之家是最難遷出的，因為很多人、老人家行動不便，且護理之家與其他醫院個案不一樣，醫院個案轉到其他醫院能馬上承接，護理之家遷出後，要找到能對接的並不容易。

羅浚晅進一步說，在護理之家的長者，有些可能需要人照顧，包含身體狀況、要上廁所及洗澡、共餐等，甚至要協助採買，而現在所謂的擴大居家隔離，是以家戶為單位，變成這些照顧者也可能被匡列，不能再外出買東西，就必須要有另外一群人協助，「所以表面上看起來很簡單，其實是很困難」。

對於此波疫情至少需熬到2月20日，羅浚晅則說，指揮中心公布這個日期，是希望大家至少有個明確時間，清楚知道過年期間、從除夕一直到初五都要很小心，不要到處擠來擠去。他並說，常講台灣很重視人情味，「最近我希望在這社會中除了人情味，能再飄出另外一種味，在去年3、4月（疫情）大爆發時我們都有聞到，叫做酒精味！」

▲▼中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅,身心科醫師李旻珊,西班牙留學生Rita。（圖／翻攝雲端最前線）

談到長期抗疫衍伸出的壓力，李旻珊指出，過去一年來身心科來診量的確上升，而如今大家面對的是一個集體的災難，需要共同面對、邊做邊學，「我們要特別小心的就是，之後會不會像一個災難過後的創傷後症候群，或是藥癮、酒癮增加的部分」。

她舉例，過去在九二一大地震後，很多人出現創傷後症候群，這必須及早介入處理，避免衍伸情況發生，因此要呼籲民間團體、企業，隨時注意員工的心情狀態，「因為他們呈現緊張、焦慮的情形，有些東西是當下不會發酵，而是過了幾個月後，尤其是現在疫情打延長戰的時候，可能慢慢心理的議題會浮現出來」。

▲▼中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅,身心科醫師李旻珊,西班牙留學生Rita。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，新冠肺炎痊癒者、西班牙留學生Rita今日也接受《雲端最前線》視訊訪問。她提到，染疫期間最大的挑戰，就是這個病毒沒有解藥，住院治療期間永遠不知道什麼時候可以出院、過關回家。

Rita也解釋，出院需要經過很多關卡，除了要三採陰，還必須檢測痰液，「很容易會在第三採陰時轉陽，我們要三採陰才能過關」，所以當時最煎熬的不只是沒有解藥，還有心理上的壓力。她並說，如今台灣也有一些本土案例，以及醫院感染事件，「但我覺得相對於歐洲，台灣的醫護人員已經做到非常好、非常高規格的防護」。

Rita接著說，自己確診過，知道醫護人員都如何處理確診患者，不只一切都很小心，帶過的手套丟掉前還要用酒精消毒，手也消毒到破皮，「他們的嚴謹，真的一定能幫助台灣戰勝病毒」。

《雲端最前線第970集完整節目FB》

《雲端最前線第970集完整節目Youtube》

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