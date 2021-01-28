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抗疫醫護「雙手紅疹破皮」曝！　負壓房護理長：我桃醫，我驕傲

▲▼護理師雙手破皮起紅疹。（圖／翻攝當事人臉書）

▲部桃負壓房護理長貼文向第一線同事信心喊話。（圖／翻攝當事人臉書）

記者徐愷昕／桃園報導

衛福部桃園醫院爆發院內感染，截至目前已累計15人確診！在這段非常時期，部桃醫護們各個堅守崗位、同心抗疫，而目前身在檢疫所隔離中的羅姓護理長，昨（27）日也於臉書貼出護理師手套脫下後、雙手起紅疹破皮的照片，替仍在工作的同仁加油打氣，同時也向團隊信心喊話，「你們不是孤軍奮戰，整個團隊都是你堅強的後盾」。

▲▼護理師雙手破皮起紅疹。（圖／翻攝當事人臉書）

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▲護理師雙手起紅疹破皮令人心疼。（圖／翻攝當事人臉書）

羅姓護理長27日於臉書以「第ㄧ次戰疫，你們表現得很棒」為題，寫下這段時間自己身在檢疫所工作的心得，她表示，「一直在想，17年後也會經歷如同SARS的災難，這應該是老天給我的一場試煉。一年以來大家堅守崗位、站在最前線，從一開始的擔憂害怕、到後面相互加油打氣，給予彼此支持的力量。」

接著她也坦言，每名醫護人員儘管工作辛苦、壓力大，雙手長時間悶在手套裡，每天無數次用酒精消毒，已不像同齡女孩般細白嬌嫩的雙手，但都不曾喊苦，也不曾有任何負面情緒，讓她看在眼裡滿是心疼，「面對有些負壓隔離病房病患，精神壓力大到崩潰，抓著你們的雙手，你們總是全力安撫病患，如同對家人朋友般不吝嗇給予滿滿的鼓勵陪伴及安全感，當病患解隔出院時，微笑的感謝或寫卡片，鼓勵團隊向前的動力，提升我們的成就感，秉持從心出發、用愛防疫」。

羅女再稱，身為負壓房護理長，如何讓護理師們在此次疫情中全身而退，是她的使命；守護國人的健康，更是他們必須擔負的責任，最後她也向正在第一線努力的同事喊話，「你們不是孤軍奮戰，整個團隊都是你堅強的後盾」、「我桃醫我驕傲」，盼大家一起加油，重新再出發。

貼文一出瞬間引發迴響，許多醫護都熱情回應，「阿長～我愛你」、「謝謝阿長一路帶領著我們，相信我們會越來越好」、「阿長～不要哭，我們依舊會一起加油抗戰下去的」，同時，也有許多網友於底下留言向醫護致敬，「你們都是最棒的第一線」、「謝謝你們，有你們守護我們大家」、「辛苦了擔當重責大任」。

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▲▼護理師雙手破皮起紅疹。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼羅姓護理長27日於臉書發文，寫下這段時間身在檢疫所工作的心得。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼護理師雙手破皮起紅疹。（圖／翻攝當事人臉書）

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