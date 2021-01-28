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老鼠趁封城期間「全面攻佔」　英國鼠群2020年爆增到1.5億

▲▼無人控管的老鼠成為封城政策下的隱患。（圖／達志影像／美聯社）

▲無人控管的老鼠成為封城政策下的隱患。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

自新冠肺炎爆發以來，許多城市因疫情被迫陷入封城狀態，卻意外導致鼠群在無人抑制的情況下，在城市各個角落快速孳生。根據英國「全國害蟲防治組織」（Nationwide Pest Control）數據推估，英國老鼠數量自新冠爆發以來「爆增25％」至1.5億隻。

根據《每日星報》報導，害蟲防治專家拉斯伯恩（Jenny Rathbone）表示，「封城讓害蟲防治面臨嚴峻的挑戰。因為政府財政縮減、隔離政策等因素，阻礙了地方部門應對老鼠數量的能力。」

由於英國因應疫情封城，辦公室、商店、餐館被迫停業關閉，讓待在市中心的鼠群逐漸轉移到貧民社區，進一步繁殖到更可觀的規模，也給貧窮階層帶來嚴重的麻煩。超過1.5億隻老鼠開始破壞民眾平時生活的住宅，而非工作場所。

拉斯伯恩擔心，2021年鼠患可能進一步擴大到難以收拾的地步，「這不僅卡在資金問題，老鼠數量正在增長，並且傳統控制老鼠方法的效果也在減弱，已有74％老鼠表現出對市面上流行老鼠藥的抗藥性。」在英國某些地區，甚至有20％的大老鼠具有兩種不同基因，對化學物質表現出異常強大的免疫力。

▲▼由於原本居住地餐廳、酒吧關閉，鼠群逐漸由市中心轉往貧民社區。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於原本居住地餐廳、酒吧關閉，鼠群逐漸由市中心轉往貧民社區。（圖／達志影像／美聯社）

位於威爾斯的布里真德（Bridgend）是受害最嚴重的城市之一，相較於2016年的統計數量，老鼠通報數量增加到驚人的74％。卡迪夫郡（Cardiff）也有相同問題，自2020年3月以來，民眾對家中害蟲防治的要求大幅增加。

她補充，「我們面臨的最大問題是，比較貧困的居民傾向於透過地方當局，來解決鼠患。但老鼠趁封城期間『搬家』到貧困地區，政府防治服務的縮減最終將影響到這些最貧窮、生活最艱難的民眾。」

鼠群在2020年3月的首次封鎖後至今，數量由1億2千萬爆增到1.5億，並開始大膽走近人們家中尋覓食物。隨著封鎖時間越拉越長，等到鼠群迎來夏天，城市爆發大規模鼠患的風險就越大。

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英國新冠肺炎封城老鼠害蟲防治

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