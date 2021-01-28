「禮儀車」趕法會高速撞檳榔攤！闆娘左大腿變形昏迷...法師大驚

記者陳雕文／新北報導

新北市一輛黑色禮儀車27日中午行經深坑區文山路二段與平埔街口時，衝進路旁的檳榔攤，坐在櫃檯包檳榔的老闆娘首當其衝，其左大腿當場變形、意識不清。據了解，禮儀車當時趕著去法會，疑因為了閃避其他車輛不慎失控，駕駛肢體擦傷無礙，目前2當事人都送醫，詳細案發原因仍待警方釐清。

▲禮儀車衝進檳榔攤，造成老闆娘左大腿變形。（圖／記者陳雕文翻攝）

32歲周姓駕駛（呼氣酒測值為0）向警方表示，原本參加完第一個法會後，要趕著去第二個法會，且該部車沒有載運大體，當時他載著一位法師，法師受到驚嚇但無礙；53歲吳姓老闆娘傷勢嚴重，左大腿變形、意識不清，所幸送醫後無生命危險。

▲禮儀車頭毀損，而檳榔攤鐵皮全垮，可見當時撞擊力道之大。（圖／記者陳雕文翻攝）

吳女的女兒表示，媽媽正在加護病房治療中生命跡象穩定，謝謝關心，一定要好好珍惜身邊人，這種意外真的想也想不到。

有路過民眾看到車禍，拍照PO上臉書，引起網友討論，「雖然買檳榔免下車 但也不要撞人家的檳榔攤」、「剛剛經過整個看傻了，得來速也不是這樣買檳榔的吧」、「而且車子是殯葬業的，我還看到和尚」、「祝福早日康復」

▼警、消人員到場救援，詳細案發原因還在釐清。（圖／記者陳雕文翻攝）