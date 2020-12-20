桃園男強押人妻代夫還債「上銬凌虐」　她逃出向檳榔攤求救

▲大園警分局破獲強押人妻還債案，逮捕郭男3嫌。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市28歲郭姓男子與徐姓男子有債務糾紛，但徐男卻遲遲未還並「落跑」，郭男腦筋動到徐男妻子身上，乃夥同蕭姓男子和許姓女子至新北市徐妻上班處，將她強押上車至桃園市民宅上銬拘禁並凌虐成傷，藉此強逼她代夫還債，同時還搶走她身上現金、金飾，徐妻趁隙逃出並求助檳榔攤，大園警分局據報後除將徐妻送醫治療，再循線逮捕郭男3人，依強盜罪嫌移送法辦。

▲徐妻逃出後向檳榔攤求救。（示意圖／記者楊熾興翻攝）

警方調查，徐姓男子積欠郭男債務200萬元，徐男不但不還錢還避不見面，引發郭男強烈不滿，乃將腦筋動到徐妻身上，12月7日夥同蕭男（33歲）前往徐妻（24歲）在新北市三重的工作地點，騙出徐妻後強押上車，載至桃園市大園區一處民宅拘禁，不但將徐妻上手銬、腳鍊限制自由，並凌虐毆打成傷逼迫她代夫還債，造成徐妻頭部撕裂傷、頸部勒痕及身上多處傷痕。

郭男等人搶走徐妻身上及帳戶內的現金、金戒子等金飾共8萬餘元，徐妻趁機脫逃向附近1家檳榔攤求救，並委請向警方報案，警方據報趕到將蔡女送醫治療，隨後逮捕郭男、許女到案，蕭男則聞風逃逸。警方經過多日佈線跟監埋伏，趁蕭男不備當場逮捕。

郭男3人供承，蔡女丈夫欠債不還，因此才找徐妻要求還錢。大園警方20日表示，偵訊後將郭男3嫌依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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