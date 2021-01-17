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行動佛殿119站到台南麻豆　法會殊勝法喜圓滿

▲世界佛教正心會行動佛殿119站駐錫台南麻豆，舉辦殊勝法會，在法會圓滿後舉行護生及關懷弱勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界佛教正心會行動佛殿119站駐錫台南麻豆，舉辦殊勝法會，在法會圓滿後舉行護生及關懷弱勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界佛教正心會行動佛殿119站駐錫台南麻豆，適逢該會特地於行動佛殿駐錫地舉辦殊勝法會，且在法會圓滿後舉行護生及關懷弱勢活動。

▲世界佛教正心會行動佛殿119站駐錫台南麻豆，舉辦殊勝法會，在法會圓滿後舉行護生及關懷弱勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

世界佛教正心會並於該會全世界各地分院、精舍、道場共同共修恭聞「世界佛教教皇、南無第三世多杰羌佛宣說無上法音」，祈請南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安、世界和平、眾生光明永昌祈福。

▲世界佛教正心會行動佛殿119站駐錫台南麻豆，舉辦殊勝法會，在法會圓滿後舉行護生及關懷弱勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在麻豆代天府，行動佛殿樂藝供佛節目熱鬧開場，由短褲樂團五位歌手演唱，國台語雙聲帶曲曲動聽，節目進行中蒞臨佛殿參加祈福法會。麻豆區長孔慶瑤、市議員陳秋宏在百忙之中於周日下午抵達佛殿，並表示非常開心代表黃偉哲市長來參加祈福法會，祝福大眾平安健康，法會順利圓滿。

▲世界佛教正心會行動佛殿119站駐錫台南麻豆，舉辦殊勝法會，在法會圓滿後舉行護生及關懷弱勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該會指導上師恆性嘉措仁波且表示，行動佛殿環島以來與各級政府單位合作，共同關懷當地弱勢家庭，今年1月初因低溫特報，更與台北市王鴻薇議員舉辦寒冬送暖活動，將泡麵、毛毯、口罩、襪子等贈送給獨居長者，1月20日將在台北大我新村關懷榮民、2月1日與人安基金會合作夜訪台北街友，邀請所有民眾一起參加共襄盛舉，有錢出錢有力出力，在這寒冬中給予弱勢小小真誠的溫暖，來到行動佛殿祈福法會誦經祈福，為自己及親友累積福德資量。另外，並藉此善行功德迴向世界和平，社會安定，災難遠離，民眾平安，幸福吉祥。

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