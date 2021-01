睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

Snowy owl in Central Park!!!!! Spent my lunch today (27Jan2021) ogling this beauty with the throng of fellow birding paparazzi. #birdcp #birdnerd #snowyowl #nikonphotography pic.twitter.com/XxWS2flUEW

記者吳美依/編譯

美國紐約市27日出現罕見「嬌客」。一隻羽毛豐盈、體態健康的雪鴞(snowy owl)出現在中央公園,引來大批民眾朝聖。美國自然史博物館鳥類學家斯威特(Paul Sweet)在推特上表示,雪鴞前一次在中央公園被目擊的紀錄必須追溯至1890年12月;也就是說,這種珍奇的鳥兒睽違130年左右,再度現身。

雪鴞原生於北極苔原,是體型最大的幾種貓頭鷹之一,也是非常專業的狩獵者,會利用強壯爪子捕食老鼠、松鼠等小型哺乳類動物,冬季則遷徙至南方避冬,偏好與故鄉地形相似的廣大平原,方便看見獵物。牠們是加拿大魁北克的省鳥,也因英國《哈利波特》系列小說爆紅,搭上主角寵物鳥兼信使「嘿美」(Hedwig)的熱度,廣受大眾喜愛。

《紐約郵報》報導,野鳥基金會研究員麥克馬洪(Rita McMahon)提到,雪鴞通常會出現在「擁有大片沙灘與平坦地面的瓊斯灘島(Jones Beach)或機場」,以便清楚看見獵物,因此本次現身「佛羅里達州一樣」的曼哈頓,真的非常罕見。

麥克馬洪表示,雪鴞的數量也正在逐漸減少,呼籲民眾保持距離,在遠處欣賞即可,「我們很開心看見牠如此健康,也決定趁著牠還在中央公園時去看看」。她補充提到,「如果狗狗去追牠,可能還追不上呢!」

Oh, hello! The SNOWY OWL is still on the west side of the Central Park North Meadow near 98th Street. pic.twitter.com/9uhW1cTeDC