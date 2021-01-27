將有災難發生？印度神童+命理師雙雙預言：除夕前後是關鍵

▲衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件。（圖／記者林敬旻攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

2020年可說是多災多難的一年，不管是有名人接連離我們而去，亦或是新冠肺炎疫情的爆發，都讓一整年陷入低靡的氣氛裡。塔羅牌老師艾菲爾24日無預警在臉書提醒，將會有重大消息出現，與先前印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）的預言相當接近，引起一陣熱議。

塔羅牌老師艾菲爾在粉絲專頁提及，「除夕前後三天，看看有何重大消息出現」。他並進一步指出，除夕前後三天。天相會出現六星連珠。「如果這三天世界各地都漸趨平穩、平安、平靜，那今年應該是一個太平年。如果這三天出現更重大、危急、危險的事情，那這件事情會成功影響今年運勢的大事件。我們都在未來和歷史中。希望各位平安。」

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而印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）先前則指出，2021年2月受到陽、月亮、水星、木星、金星、土星形成罕見的六星連珠，到時可能會發生驚人的災難，經濟甚至會在這一天全面崩盤。

兩人預言不謀而合，不禁引起關注，有網友在艾菲爾老師的貼文下方留言指出，「怎麼覺得有點毛毛」、「會不會是病毒？希望不要是病毒」、「我們一起祈求平安」、「祈求世界和平、健康平安」。

神童阿南德曾在2019年8月精準預測新冠肺炎，導致人氣水漲船高，不過在2020年受到YouTube的影片內容審查影響，影片兩度遭到刪除。