　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

將有災難發生？印度神童+命理師雙雙預言：除夕前後是關鍵

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

2020年可說是多災多難的一年，不管是有名人接連離我們而去，亦或是新冠肺炎疫情的爆發，都讓一整年陷入低靡的氣氛裡。塔羅牌老師艾菲爾24日無預警在臉書提醒，將會有重大消息出現，與先前印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）的預言相當接近，引起一陣熱議。

塔羅牌老師艾菲爾在粉絲專頁提及，「除夕前後三天，看看有何重大消息出現」。他並進一步指出，除夕前後三天。天相會出現六星連珠。「如果這三天世界各地都漸趨平穩、平安、平靜，那今年應該是一個太平年。如果這三天出現更重大、危急、危險的事情，那這件事情會成功影響今年運勢的大事件。我們都在未來和歷史中。希望各位平安。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）先前則指出，2021年2月受到陽、月亮、水星、木星、金星、土星形成罕見的六星連珠，到時可能會發生驚人的災難，經濟甚至會在這一天全面崩盤。

兩人預言不謀而合，不禁引起關注，有網友在艾菲爾老師的貼文下方留言指出，「怎麼覺得有點毛毛」、「會不會是病毒？希望不要是病毒」、「我們一起祈求平安」、「祈求世界和平、健康平安」。

神童阿南德曾在2019年8月精準預測新冠肺炎，導致人氣水漲船高，不過在2020年受到YouTube的影片內容審查影響，影片兩度遭到刪除。

ET快訊
蔡英文解答國台辦「這位先生」：我很支持他
單親媽媽刮刮樂中100萬！她開心歡呼...背後故事超鼻酸
WHO疫情統計「台灣在中國之下」　貼文被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

追查案889、890感染源！部桃213名醫護採血驗抗體

配合中央防疫需求　台南市政府宣布2021台灣國際蘭展停辦

入境人數明起降至千人以下！陳時中：春節檢疫難關已過

「清純如蒸餾水」　大馬天菜讀書時打工曾遭人尾隨

將有災難發生？印度神童+命理師雙雙預言：除夕前後是關鍵

【英語多益通】紫外線「消毒」英文怎麼說？

農委會駁國台辦：2014年11月起台灣豬產品就停止輸出至大陸

車禍想和解卻得不到回應　網幫找人見「受害人」笑翻：真的怕爆

部桃20醫護搭專車...赴東北角檢疫所！暫離「抗疫戰區」隔離14天

大媽學網美爬古蹟圍牆拍照　台中文化局：母湯喔！最高罰2000萬

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

追查案889、890感染源！部桃213名醫護採血驗抗體

配合中央防疫需求　台南市政府宣布2021台灣國際蘭展停辦

入境人數明起降至千人以下！陳時中：春節檢疫難關已過

「清純如蒸餾水」　大馬天菜讀書時打工曾遭人尾隨

將有災難發生？印度神童+命理師雙雙預言：除夕前後是關鍵

【英語多益通】紫外線「消毒」英文怎麼說？

農委會駁國台辦：2014年11月起台灣豬產品就停止輸出至大陸

車禍想和解卻得不到回應　網幫找人見「受害人」笑翻：真的怕爆

部桃20醫護搭專車...赴東北角檢疫所！暫離「抗疫戰區」隔離14天

大媽學網美爬古蹟圍牆拍照　台中文化局：母湯喔！最高罰2000萬

追查案889、890感染源！部桃213名醫護採血驗抗體

《驅魔麵館》台灣Netflix冠軍！業配突兀到不行　明目張膽到我笑出來

周天成年終賽小組首場三局大戰再退李梓嘉　四組台將都開紅盤

黃靖倫懷疑「兒子非親生」開心不起來　小禎秒懂：像熟悉陌生人

陸媒認證最愛藝人「第一名被偷拍就罵」　楊冪、迪麗熱巴暖舉被讚天使

年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理

持修首接代言進帳六位數　「買卡牌遭詐騙」後續曝光　

國民黨團點出蔡政府3錯誤　「8/28用公投把萊豬趕下餐桌」

屏東悲劇同事現身！全家買早餐「命運144元」　晚一步中獎1000萬

蔡英文解答國台辦「這位先生」：他是陳時中「我很支持他」

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

尾牙抽中8800元！她「一動作」獎金沒了

北捷手扶梯站左邊挨罵　女醫神回11字

柯文哲令「破千例停班停課」　陳時中回應

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

婚宴延期討17萬食材費　桃園餐廳：未索全額38萬

部桃感染成「超級傳播事件」　慘釀6破口淪全院封鎖

拜託記者問指揮中心這重要問題　前台大醫：求你們了

快訊／北部3縣市大雨　下波強冷氣團接力越晚越冷探9度

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

更多熱門

相關新聞

命理師警告「除夕前後3天」有大事！

命理師警告「除夕前後3天」有大事！

送走動盪的2020年，迎來新的一年（2021）似乎也不平靜，尤其台灣近期疫情升溫，部桃醫院群聚匡列對象爆增，使得許多民眾人心惶惶。而時常在臉書分享生肖運勢及命理占卜的塔羅牌老師艾菲爾，也無預警地發出簡短警告「注意安全」，讓不少網友大喊「毛毛的！」

古書終極預言　2021年洩天機

古書終極預言　2021年洩天機

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

變種病毒擴散中 世界解封再等等

變種病毒擴散中 世界解封再等等

關鍵字：

預言塔羅牌老師艾菲爾阿南德Abhigya Anand

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

Keanna經紀人改口道歉了

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

點4碗肉燥飯　店家送5碗驚喊有陷阱

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面