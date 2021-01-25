命理師警告「除夕前後3天」有大事！23字反常預言...網嚇壞：超毛

▲台灣近期疫情升溫，命理老師一反常態警告「除夕前後要注意」，讓人感覺超毛。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



實習記者周依儒／綜合報導

送走動盪的2020年，迎來新的一年（2021）似乎也不平靜，尤其台灣近期疫情升溫，部桃醫院群聚匡列對象爆增，使得許多民眾人心惶惶。而時常在臉書分享生肖運勢及命理占卜的塔羅牌老師艾菲爾，也無預警地發出簡短警告「注意安全」，讓不少網友大喊「毛毛的！」

塔羅牌老師艾菲爾昨（24）日晚間10時11分，突然一反常態的只寫下23個字警告，「粉絲們注意安全。除夕前後三天，看看有何重大消息出現。」明確點出除夕前後要多注意，卻未言明有何事發生。

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貼文一出，隨即引起網友熱議，許多網友嚇壞表示，「總覺得有什麼大事，但絕對不是什麼太好的事，這大事有可能影響全球局勢的感覺」、「六星連珠」、「印尼男童阿南德有說2021/2/10土木合會有大事發生，2/10剛好是小年夜...」、「感覺會不會是地震」、「過年南北大交流，絕對是疫情影響加巨」、「聽說不少星球，會在2月排成一直線，是這件事嗎？」

不過也有人表示不必過於恐慌，「希望大家都平安」、「不管何事，都做好防護措施」。