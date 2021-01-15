古書終極預言！2021年「山火賁卦」洩天機　全球恐有更大災難

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情令2020年蒙上陰影，今年能否走出黑暗備受人們期待。常在YouTube分享神秘世界的網紅「腦洞烏托邦」表示，從中西方3本最權威的預言古書來預測2021年，發現疫情平息後，還可能會出現其他問題，全球甚至有可能面臨更大的災難。

「腦洞烏托邦」以中西方3本最權威的預言古書，預言2021年全球運勢，分別為《皇極經世》、《地母經》、《諸世紀》。

《皇極經世》2021年的年卦是山火賁卦，卦象「艮」上「離」下，艮用兩個陰的符號，上面一個陽的符號代表山；「艮」上「離」下，說明山下有火、火燎群山。

也有人把山火賁卦解釋為一幅日落西山的畫面，當中「賁」這個字，上面是個「卉」字、下面是個「貝」字，貝殼裡面裝滿着花卉，就是裝飾的意思。

影片指出，此卦表面上看起來是小吉，實則吉中帶凶，「不過只要我們穩紮穩打不冒進，2021年還是有希望的。」

▲英國新冠肺炎疫情嚴重，光是倫敦死亡人數已破萬。（圖／路透）

《地母經》預言道，新冠疫情進入2021年辛丑年之後，會逐漸平息下來，但接下來可能會陸續出現動物瘟疫，無論是高官還是百姓，都各自有各自的愁苦。

《諸世紀》則預言2021年將會有一種殭屍病毒出現，在經歷巨大的災難後，人類將面臨更大的危機；在新冠疫情之後，人們還將面臨一個更嚴重的問題。

「腦洞烏托邦」表示，《皇極經世》和《地母經》的2021年預言會比《諸世紀》更可靠一點，不過這些所謂的預言到底準不準，可說是見仁見智。

▲印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

因精準預言新冠肺炎疫情而爆紅的14歲神童阿南德（Abhigya Anand），在最新預言中指出，2021年2月受到六星連珠影響，恐怕會發生驚人的災難。

不過，阿南德上傳至YouTube的影片受到網路審查影響，去年兩度因為不明原因遭刪除影片，讓他決定創立個人網站，網友們可以不用透過第三方管道，就能自由觀看他的影片。