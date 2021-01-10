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預言2021會更慘？YouTuber解讀「東方三古書」：一半的人會死

▲▼ 新冠肺炎,雲南,瑞麗。（圖／視覺中國）

▲頻道「地球旅館」的主持人引述3本「東方古書」，預言2021年的走勢。（示意圖／視覺中國）

網搜小組／綜合報導

新冠病毒肆虐全球，2020年籠罩在疾病的陰影下，許多行業大受影響，2021年的運勢如何，也是許多民眾所關注的。對此，YouTube頻道「地球旅館」的主持人Lanster引用了3本東方古書，預言2021年的世界走勢。

Lanster說明，中國古代有六十甲子紀年法，以10天干、12地支紀年，60年為一個循環，而在該紀年法當中，庚子年是大凶年，過往曾發生過鴉片戰爭、庚子拳亂（義和團之亂）以及大飢荒等事件，發生後大約都持續影響2到3年，而2020年正是庚子年。

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Lanster提到，1840年發生鴉片戰爭，當年只是開端，戰爭隔年達到高峰，直到1842年時，清廷與英國簽訂了《南京條約》，整起事件才算真正落幕，若以鴉片戰爭的時序來看，2020年就只是開端，2021年會達到高峰。

▼Lanster說，2020年屬於庚子年，過往的庚子年也都曾發生大事，影響2到3年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Lanster繼續說，1900年也是一次庚子年，義和團1899年開始在民間活躍，慈禧太后1900年下詔，對西方列強宣戰，不久後八國聯軍攻陷北京，慈禧太后、光緒皇帝被迫逃亡，直到清廷大臣李鴻章1901年與列強簽訂《辛丑條約》，事件才算初步落幕，若依此時序來看，那麼2019年屬於開端，事件應該會在2021年落幕。

Lanster提到，1959年至1961年的期間，中國發生大飢荒，其中1960年正是庚子年，這場飢荒當中，庚子年屬於災難的最高峰，1961年開始回落，若是依照這次事件的時序，那麼2021年災難應該會回落。

Lanster引述《地母經》的預言稱，2021年屬於辛丑年，經書上對辛丑年的詩籤為「太歲辛丑年，疾病稍紛紛。吳越桑麻好，荊楚米麥臻。春夏均甘雨，秋冬得十分。桑葉樹頭秀，蠶姑自歡欣。人民漸蘇息，六畜瘴逡巡」，卜的部分則是「辛丑牛為首，高低甚可憐。人民留一半，快活好桑田。」

Lanster解讀，依據《地母經》的詩籤、卜曰來看，2020年年底至2021年年初，另一波疫情將捲土重來，「會有很多人、將近一半的人死於疾病」，所以才會說「人民留一半」，活下來的人將迎接新的紀元。

▼Lanster用三本東方古書的預言，解讀2021年的世界走勢。（示意圖／路透）

▲▼日本,新冠肺炎,新型冠狀病毒,疫情,東京。（圖／路透）

Lanster再引用《孔子枕中記》的預言，庚子年會發生瘟疫、戰爭、水災、糧食歉收、物價上漲、蟲害等狀況，隔年世上依舊會有許多憂患，2020年蔓延開的疾病，直到2021年仍無法平息下來，可能會再繼續蔓延，但人們會從大劫中甦醒，一切歸於平靜。

Lanster最後引述《推背圖》的預言，2021年（辛丑年）的讖詩為「門外一鹿，群雄爭逐。劫及鳶魚，水深火熱」，意味著各國可能為了建立霸權，發動戰爭，波及的範圍很廣，人民將陷入水深火熱當中。

至於辛丑年的頌詩則是「火運開時禍蔓延，萬人後死萬人生。海波能使江河濁，境外何殊在目前」。Lanster解讀，2021年夏天可能是戰爭最敏感的時刻，「萬人後死萬人生」則是說明戰爭時的死傷慘況，後面兩句可能代表戰爭對環境的破壞，戰後不分國界，全世界一樣慘烈。

Lanster最後總結，無論如何，活到了2021年，還是要記取2020年的教訓，做好防疫措施，保護自己和身邊的人。

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