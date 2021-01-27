台鐵女車長收隔離通知　桃園衛生局：案889就醫時的接觸者

▲針對外傳台鐵人員前往桃園某醫院就醫，事後收到居家隔離通知，桃園市衛生局27日澄清細節。圖為衛生局入夜後仍燈火通明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對媒體報導台鐵人員日前在桃園某醫院就醫，未久即接獲需居家隔離通知，台鐵也緊急聲明已將列車回送消毒、工作地點也全面消毒；對此，桃園市衛生局27日緊急澄清，該案係針對回溯本月6日至19日桃醫群聚感染事件相關出院病患及其同住者、案889就醫時接觸者全數列入居家隔離對象，並無所謂其他醫院「紅區」匡列情形。

桃園市衛生局27日回應如下：

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中央流行疫情指揮中心於1月24日宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

此外，有關台鐵人員前往其他醫院就醫遭通知居家隔離，係屬案889就醫時之相關接觸者，絕無所謂其他醫院「紅區」匡列情形；桃園市各家醫院均已加強感染管制措施及加強消毒作業，目前並無其他醫院發生院內感染情事，請民眾無須恐慌。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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