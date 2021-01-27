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影／醫護接力唱《手牽手》太催淚　網蓋樓打氣：謝謝你們

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院爆發醫護人員感染事件邁入第三週，26日晚間部桃臉書分享一則由年輕醫事人員接力「手牽手─抗SARS之歌」影片，長度約5分鐘，參與獻聲除部桃以外，還有林口長庚、聯新醫院等多家醫療院所醫事人員，值此抗疫期間，不少網友紛紛留言為醫事人員加油打氣，有網友直言「因為有你們，才讓前方還有光明存在，加油，一起守住！」

▲衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，桃醫臉書26日晚間分享由醫事人員接力獻聲「手牽手─抗SARS之歌」影片，醫事人員接手獻唱。（圖／翻攝自部桃醫院臉書）

▲衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，桃醫臉書26日晚間分享由醫事人員接力獻聲「手牽手─抗SARS之歌」影片，醫事人員接手獻唱。（圖／翻攝自部桃醫院臉書）

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這首曲子是18年前台灣SARS疫情爆發，由歌手王力宏、陶喆、陳鎮川共同創作之公益單曲「手牽手」找來86名台灣藝人接力獻唱，為抗煞鼓勵當時第一線的醫護人員，這次新冠肺炎在全球引發重大疫情，台灣最近疫情也陷入嚴峻情勢，尤其部桃爆發群聚感染引發國人矚目，這群由部桃等醫療院所年輕醫事人員接力獻唱，以提振抗疫醫事人員士氣。

▲衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，桃醫臉書26日晚間分享由醫事人員接力獻聲「手牽手─抗SARS之歌」影片，護理人員輪流獻唱。（圖／翻攝自部桃醫院臉書）

▲衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，桃醫臉書26日晚間分享由醫事人員接力獻聲「手牽手─抗SARS之歌」影片，護理人員輪流獻唱。（圖／翻攝自部桃醫院臉書）

獻唱者包括部桃副院長王偉傑等醫事人員都輪流接力獻唱，另還有林口長庚、聯新醫院等數十位醫事人員，臉書分享後，短短數小時已有逾6千網友按讚、6百網友留言鼓勵，包括「在年輕的時候，就遇上這樣不容易的挑戰，壓力真的很大也很辛苦，謝謝你們如此盡心盡力堅守崗位，加油～為部桃持續禱告」、「部桃加油，謝謝您們無私的奉獻！身為桃園人 我為您們感到驕傲」、「真的很感謝您們全心全意的付出，無畏無懼的守護台灣人民」、「好催淚～謝謝你們在前線的付出與守護台灣，部桃加油，全國醫護人員加油」。

▲衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，桃醫臉書26日晚間分享由醫事人員接力獻聲「手牽手─抗SARS之歌」影片，副院長王偉傑也在其中。（圖／翻攝自部桃醫院臉書）

▲衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，桃醫臉書26日晚間分享由醫事人員接力獻聲「手牽手─抗SARS之歌」影片，副院長王偉傑也在其中。（圖／翻攝自部桃醫院臉書）

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