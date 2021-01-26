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17歲檳榔西施遭焚殺沉冤23年　女煞「重病纏身認了報應」判無期

▲發生在1998年間的平鎮區檳榔西施少女命案，桃園地院26日開庭將涉案兇嫌潘姓男子與陳姓女子重判無期徒刑。（資料照／家屬提供）

▲發生在1998年間的平鎮區檳榔西施少女命案，桃園地院26日開庭將涉案兇嫌潘姓男子與陳姓女子重判無期徒刑。（資料照／家屬提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區23年前發生的無名女子慘遭焚屍命案，前年在秘密證人檢舉下重現破案曙光，警方循線查獲男子潘子鑑、女子陳諭詩等4人涉案，桃檢去年依殺人罪嫌將4人起訴；桃園地院26日宣判，其中被羈押的潘男、陳女出庭聽判，2人被判處無期徒刑、褫奪公權終身；另名共犯陳姓女子案發時尚未成年，已移請少年法庭偵辦，同案吳姓男子則潛逃國外，已遭通緝當中。

發生於1998年12月間在平鎮區的無名女子遭焚屍命案，一度因身分查不出懸宕22年之久後，因秘密證人出面檢舉，揪出現年42歲的男子潘子鑑、43歲女子陳諭詩與另一名陳姓女子、吳姓男子涉案，檢方歷經偵訊後將4人罪嫌提起公訴，其中吳姓男子潛逃國外，已遭發布通緝。

▲桃園市17歲林姓少女22年前當檳榔西施慘遭虐殺焚屍，桃園地院17日開庭，林女父親出庭後痛斥兇手手段殘忍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市17歲林姓少女22年前當檳榔西施慘遭虐殺焚屍，桃園地院17日開庭，林女父親出庭後痛斥兇手手段殘忍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院去年開庭審理此案，死者林姓女子之父從台北市騎車南下出庭，當時曾對媒體聲稱，自己僅這個女兒，女兒與潘男等4人並無深仇大恨，他不瞭解為何潘男等人以如此殘忍手段對待女兒，法院一定要對這4人判重刑，否則對不起女兒。

涉案的男子潘子鑑、陳諭詩26日出庭時聽判，潘坦承僅協助棄屍，當庭向林女父親道歉；陳女則坦承殺人，案發後多次想自首，但卻沒有勇氣，她認為自己很自私但也很害怕，非常痛苦懊悔，如果時間可以重來，希望死的是她，甚至還說，目前遭遇痼疾與事業瓶頸等問題，認為都是報應。

桃園地院26日開庭時，合議庭法官認為潘、陳等人僅因懷疑林姓少女侵吞公款，且檢舉潘吸毒進而痛下殺手且手段兇殘，審酌其犯案動機、目的與犯罪時所受刺激，與被害人之關係等因素，足見潘等人惡性確屬重大，本案尚無剝奪潘等人生命而與社會永久隔離之必要，審結依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，本案還可上訴。

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關鍵字：

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