苗栗、金門「打破避桃令」！3首長桃園同框　鄭文燦：風雨故人來

▲苗栗縣長徐耀昌、金門縣長楊鎮浯親赴桃園與鄭文燦同框，破除「避桃令」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、林名揚、莊智勝／桃園報導

部立桃園醫院群聚感染事件迅速惡化，至今已累計15例確診個案；對此，桃園市長鄭文燦今早召開防疫會議，先前在第一時間爆出「避桃令」的苗栗縣場徐耀昌、金門縣長楊鎮浯也到場，同時贈送防疫物資，一洗先前「避桃形象」；鄭文燦也直言，與2位縣長交情都很好，今可說是「風雨故人來，患難見真情！」

在部桃事件爆發後，苗栗、金門2縣紛紛祭出「避桃令」，嚴禁公務人員前往桃園出差，避免遭到感染；禁令一出後立即引爆歧視疑雲，外界紛紛展開抨擊，楊鎮浯當天隨即反轉發出聲明，強調金門與桃園是姊妹市，在金門更有一條「桃園路」，過去2縣市交流頻繁，甚至過去金門鄉親在台居家檢疫找不到防疫旅館，還是桃園市府團隊伸出援手幫忙，如今部桃爆發群聚，應全國同舟共濟，相信桃園在市長鄭文燦的領導下，一定能度過這段疫情緊繃期。

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而今（27日）鄭文燦召開防疫會議，徐耀昌、楊鎮浯也親臨桃園破除先前的「避桃令」，徐耀昌更在會中致詞，表示如今疫情緊繃，全民都應做好防疫，不應區分彼此、地域、藍綠，部桃事件爆發以來，苗栗縣府皆以中央流行疫情指揮中心發布之命令為依歸，陳時中部長第一時間呼籲，民眾非必要不宜前往警戒區，以降低傳染風險，苗栗縣府也提醒鄉親配合防疫。

▲苗栗縣長徐耀昌今親赴桃園與會。（圖／記者沈繼昌攝）

徐耀昌指出，鑒於公務不可偏廢，因此提醒縣府同仁疫情期間可以透過網路、通訊軟體聯絡取代出差，但卻遭解讀為「避桃令」。徐耀昌強調，根本沒有所謂的避桃令，也無禁桃、親桃問題，如今全民抗疫、不分藍綠；為展現齊心防疫決心，徐耀昌還特地送上苗栗縣政顧問蕭銘任個人企業所產製的抗菌噴霧，總共 2040 組，金額逾百萬元，實際為桃園醫護、桃園市民加油打氣。

楊鎮浯也喊話，「桃園加油！金門相挺！」表示疫情延燒桃園首當其衝，今早特地親自帶著金酒公司自製的防疫酒精3456瓶，交給市長鄭文燦，住桃園抗疫、展現姊妹縣市情誼。楊鎮浯說，桃園目前正面臨最艱難時刻，金門身為小三通防疫第一線感同身受。

▲楊鎮浯送上金酒公司自製的防疫酒精。（圖／記者沈繼昌攝）

對於苗栗、金門2縣相挺，鄭文燦也表示，桃園、金門是姊妹縣市，金門是小三通第一站，深深了解邊境防疫辛苦，桃園則是國門第一站，當然責任更重；另鄭文燦也說，「我跟徐耀昌縣長交情也很好，今是風雨故人來，患難見真情，徐縣長第一時間有打電話跟我說明了，沒想到訊息被誤會成『避桃』，今2縣長實際行動支持桃園，防疫同心，無分彼此，希望能夠盡快把所有風險框住，降低社區風險、全力抗疫！」

▼徐耀昌送上抗菌噴霧，助桃園防疫。（圖／記者沈繼昌攝）