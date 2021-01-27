「千萬別寄豬肉製品郵包」　蘇貞昌喊話防堵非洲豬瘟偷渡

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌27日上午到台北郵件處理中心，視察春節國際包裹檢疫流程。被問到是否守住超過2年的非洲豬瘟又透過包裹進來？蘇貞昌說，春節郵包特別多，尤其豬肉製品做為禮品及郵包進入台灣，就會把非洲豬瘟病菌帶進來。

▲行政院長蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫流程。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌表示，非洲豬瘟肆虐整個中國周邊，十幾個國家都淪陷了，台灣因為防疫做得很好，守住非洲豬瘟已經2年多了。蘇指出，春節郵包特別多，尤其是豬肉製品，臘肉、香腸等，做為禮品及在郵包中進入台灣，這同時就會把非洲豬瘟病菌給帶進來。

蘇貞昌表示，因此今天特別來郵件處理中心，一方面肯定鼓勵郵包處理人員的辛苦、給他們加油，同時也藉這個機會，再次呼籲國人同胞，千千萬萬不要有寄送任何有豬肉製品的郵包，如果有收到，也不要自己處理隨便丟棄，應該要循SOP處理管道。

蘇貞昌強調，絕對不要讓非洲豬瘟進入台灣，「否則2年多來的好成績，我們2千多億的豬肉產業，就會受到衝擊，請大家一起防疫」。

另外，蘇貞昌也提到，過年期間的郵包也有可能有非法的物品等，我們也都請大家務必小心，台灣的安全是靠大家同心協力才能達到的成績，大家要加油。