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5千人居家隔離！蘇貞昌指示單位支援疫調　盡速完成擴大防護網

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日晚間緊急宣布，即起擴大部桃相關接觸者居家隔離措施，陪病、同住者都須列入居家隔離，預計5千人。對此，行政院長蘇貞昌表示，警政與民政系統全力支援後續疫調，將在最快速度完成擴大防護網。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，稍早在政院召開防疫會議，與防疫指揮中心指揮官陳時中、專家會議召集人張上淳，會同經濟部、內政部、交通部、警政署、疾管署，就專家小組的意見作成結論。

蘇貞昌也於會後致電總統蔡英文，報告相關決議，第一、由指揮中心回溯接觸者，增列居家隔離的對象範圍；第二、由警政與民政系統全力支援後續的疫調與通知，在最快的速度下來完成這個擴大防護網；第三、他親自聯繫桃園市長鄭文燦，鄭文燦向他表示市政府全力配合指揮中心，在中央與地方的合作下，提供所有防疫人員和隔離檢疫者最大的協助。

最後，蘇貞昌強調，會持續用最大的力量來守護國人，也請國人同胞給予防疫國家隊最大的支持。

陳時中在記者會表示，今天公布的本土案889是要警覺得個案，衡量整體量能，把認為風險高的升級，下午緊急討論後，針對最急迫的部分做聯繫，現在有警訊出來，應該做一個更完整的防火牆，當然這樣影響很大，但非常時期，這樣做比較完整。

回溯擴大居家隔離者包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。

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