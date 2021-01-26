　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文聲望度破五成　台灣民意基金會示警：13個月以來最低點

▲▼蔡英文、蘇貞昌出席「108年警察節慶祝大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文第二任期內開放萊豬進口政策，引發民意反彈。不過，根據《台灣民意基金會》最新民調指出，蔡英文與行政院長蘇貞昌的聲望都突破五成，顯見兩人政策方針與領導方式都獲得半數國人認可。

台灣民意基金會26日發表最新民調，主題是「萊豬公投、統獨傾向與台美關係」。關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，還算贊同36.5％、非常贊同14.8％，五成一的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，三成七不贊同（21.3％不太贊同、16.1％一點也不贊同）。贊同比不贊同的人多13.9 個百分點。

不過，台灣民意基金會指出，蔡英文聲望雖然仍維持五成以上，享有略微過半數國人的支持，但相對之下，這已經是過去13個月以來的最低點。

針對蘇真昌整體施政表現，最新民調顯示，37.2％還算滿意、15.1％非常滿意，五成二的人基本上滿意蘇貞昌這兩年的整體施政表現，四成二不滿意（21.2％不太滿意、20.5％一點也不滿意），滿意的人比不滿意的人多10.6 個百分點。

此外，美國新任總統拜登上任後，台美關係是否會受到影響。根據民調指出，11.6％非常擔憂，26.6％有點擔憂，33％不太擔憂，20.6％一點也不擔憂，8.3％沒意見、不知道、拒答。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2021 年1月18-19 兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1081 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▼台灣民意基金會最新民調，總統蔡英文支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▼台灣民意基金會最新民調，2020蔡英文總統聲望趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▼台灣民意基金會最新民調，蘇貞昌支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

ET快訊
獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚：鳳山選民超綠
她接觸部桃病患3次回報公司　媽求隱瞞：會害到更多人
外送員吐口水　桃園妹訂34瓶飲料「被呸2下」怒炸
500元之亂防疫保單瘋搶　她曝「4種狀況」不理賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

「游錫堃狀況外？」　蕭旭岑：涂醒哲在《回首SARS》稱不後悔封院

台灣民意基金會／66％不樂見萊豬進口　逾3成民眾挺國民黨公投連署

公文證明中央下令SARS封院！馬辦怒嗆游錫堃：好意思甩鍋？

蔡英文聲望度破五成　台灣民意基金會示警：13個月以來最低點

柯文哲昨喊「若破萬壓力大」　今北市居檢人數已達1萬390人

獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚呼：鳳山選民超綠

蔡英文滿意度掉10%　近7成民眾支持「反萊豬公投」

北投工地「工人遭木條爆頭亡」　北市勞動局急勒令停工

反罷免倒數11天！黃捷進入決戰模式　一早路口拉票＋綠民代力挺

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

「游錫堃狀況外？」　蕭旭岑：涂醒哲在《回首SARS》稱不後悔封院

台灣民意基金會／66％不樂見萊豬進口　逾3成民眾挺國民黨公投連署

公文證明中央下令SARS封院！馬辦怒嗆游錫堃：好意思甩鍋？

蔡英文聲望度破五成　台灣民意基金會示警：13個月以來最低點

柯文哲昨喊「若破萬壓力大」　今北市居檢人數已達1萬390人

獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚呼：鳳山選民超綠

蔡英文滿意度掉10%　近7成民眾支持「反萊豬公投」

北投工地「工人遭木條爆頭亡」　北市勞動局急勒令停工

反罷免倒數11天！黃捷進入決戰模式　一早路口拉票＋綠民代力挺

家樂福全台防疫消毒準則！顧客禁脫口罩、社交距離　措施一次看

火鍋吃一半「天花板掉下老鼠」　店員徒手抓住淡定踩死：這頓免費

拜登執政「蜜月期」民調曝！近7成滿意防疫　43%不信他能團結美國

三麗鷗辦布丁狗慶生派對！鬆餅盤上是布丁狗本尊　大耳朵髮箍超可愛

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

獄政人權再進步！監察院將視訊受理監獄收容人陳情

「游錫堃狀況外？」　蕭旭岑：涂醒哲在《回首SARS》稱不後悔封院

防疫專車司機漲紅臉　拿下N95口罩「紅色壓痕」 ...曝暖心答案！

科技助攻防疫　Google地圖顯示新冠肺炎疫苗接種位置

老翁不滿鄰居長期在巷口抽菸竟持鋁棒爆頭　判6年定讞

政治熱門新聞

成人平台打造擬真車廂拍不雅片　北捷怒了

買500元防疫保單賺一筆　林楚茵：「這四種狀況」不予理賠

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨：民進黨鬧國際笑話

挺韓網紅一騙再騙　藉「報復性罷免」狂吸金

綠營網軍圍剿楊志良　他嘆：錯失疫情補破網時機

羅智強貼圖片證明：涂醒哲說不後悔封院

和平封院誰決策？　18年前「最速件」公文曝

民進黨：高院判定「和平醫院」封院4大疏失　馬市府害命

獨／「罷捷」難度高　國民黨內部民調曝光

簡舒培揭「和平醫員工信」控：馬英九封院無配套不甩中央

楊志良、邱淑媞遭出征　藍委：逆時中下場

網讚胡志強一張照完勝蕭美琴　國民黨：這年代打卡比實質關係重要

馮世寬告假立院驚傳住院　游錫堃證實了

若黃捷被罷免　邱毅：民進黨2022、2024陷入大危機

更多熱門

相關新聞

蔡英文滿意度掉10%　近7成民眾支持「反萊豬公投」

蔡英文滿意度掉10%　近7成民眾支持「反萊豬公投」

蔡政府開放萊豬進口，中華民意研究協會26日公布最新民調，總統蔡英文滿意度近5成8，較去年8月掉了一成，此外，民眾對於萊豬進口決策過程仍有很多疑慮、欠缺正當性，有67.7%民眾支持萊豬進口應透過公投決定。

若黃捷被罷免　邱毅：民進黨2022、2024陷入大危機

若黃捷被罷免　邱毅：民進黨2022、2024陷入大危機

蔡英文：正跨部會動員當市民的後盾

蔡英文：正跨部會動員當市民的後盾

蔡英文：去年至今共偵獲2000架共機、超過400艘共艦

蔡英文：去年至今共偵獲2000架共機、超過400艘共艦

蔡英文感念官兵「雪地操練」　2小時顛頗上山視察

蔡英文感念官兵「雪地操練」　2小時顛頗上山視察

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌台灣民意基金會

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面