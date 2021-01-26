蔡英文聲望度破五成　台灣民意基金會示警：13個月以來最低點

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文第二任期內開放萊豬進口政策，引發民意反彈。不過，根據《台灣民意基金會》最新民調指出，蔡英文與行政院長蘇貞昌的聲望都突破五成，顯見兩人政策方針與領導方式都獲得半數國人認可。

台灣民意基金會26日發表最新民調，主題是「萊豬公投、統獨傾向與台美關係」。關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，還算贊同36.5％、非常贊同14.8％，五成一的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，三成七不贊同（21.3％不太贊同、16.1％一點也不贊同）。贊同比不贊同的人多13.9 個百分點。

不過，台灣民意基金會指出，蔡英文聲望雖然仍維持五成以上，享有略微過半數國人的支持，但相對之下，這已經是過去13個月以來的最低點。

針對蘇真昌整體施政表現，最新民調顯示，37.2％還算滿意、15.1％非常滿意，五成二的人基本上滿意蘇貞昌這兩年的整體施政表現，四成二不滿意（21.2％不太滿意、20.5％一點也不滿意），滿意的人比不滿意的人多10.6 個百分點。

此外，美國新任總統拜登上任後，台美關係是否會受到影響。根據民調指出，11.6％非常擔憂，26.6％有點擔憂，33％不太擔憂，20.6％一點也不擔憂，8.3％沒意見、不知道、拒答。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2021 年1月18-19 兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1081 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▼台灣民意基金會最新民調，總統蔡英文支持度。（圖／台灣民意基金會提供）



▼台灣民意基金會最新民調，2020蔡英文總統聲望趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）



▼台灣民意基金會最新民調，蘇貞昌支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

