新人喊告！婚宴延期討17萬食材費　餐廳：未索全額38萬，人心更冷

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一對新人原訂24日舉辦婚宴，因疫情升溫，決定在婚宴前3天延期。餐廳業者認為，食材都已買進，要求賠償17萬元食材費。但新人覺得已付訂金5萬元沒拿回來，又被討17萬元不合理，雙方恐對簿公堂。對此，業者最新聲明表示，至今除了訂金之外，並未收到該新人任何一筆費用，所有的損失都是由他們來承擔。業者強調，並未索取未開桌數28桌共38萬0436元（未含服務費）的全額，而特別將金額降低至總價約4成左右，「比疫情更冷的，是人的同理心。」

▲新人和業者對於「延期婚宴」一事談不攏。（圖／東森新聞）

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新人在「爆料公社」臉書社團發文表示，原先邀請的賓客大多來自外縣市，結果碰上部桃群聚爆發，不少人陸續因防疫考量、公司政策取消到場，所以他們21日向餐廳告知延期需求；但業者回覆僅能以減少桌次辦理，或賠償食材費19萬元。

當事人指控，業者說要酌收19萬元食材費（後又改口是違約金），並沒收訂金5萬元，雖能理解餐廳已經投入一定的成本，但這金額並不是很合理；經協調後，餐廳從「19+5」萬元改成「17+5」萬元，意即訂金沒收+賠償17萬元，雙方無法達成共識。

當事人指出，決定去餐廳面對面溝通，到了現場，餐廳主任直接表示違約金就是17萬元，且不願意提供17萬元的明細，食材不能拿回，支付的17萬元不能抵下次消費，延後的婚宴優惠方案僅有指定日期送一些東西，並不收服務費，另把本次的訂金移到新的合約。

當事人說，當下並未答應任何方案，決定離開餐廳再討論，22日告知餐廳，訴求是「延期」，24日真的無法舉辦，訂金給他們沒收；而餐廳回這樣叫「取消」，24日確實沒舉辦就是毀約，「最後雙方仍無法達成共識，而餐廳直接表示遺憾，後續會有法務相關人員與我們聯絡。」而新人也到消保會線上立案，看後續如何發展。

▲▼新人不滿要收17萬元的食材費。（圖／東森新聞）

對此，餐廳25日發表聲明回應，婚宴會館與其他產業不同，很多時候人力物力都必須提早安排，付出成本；1/24是農民曆的喜宴大日， 而該對新人於1/18以前，都按照正規程序確認婚禮事宜，並無任何取消婚禮的想法；1/20新人詢問能否降低喜宴桌數，他們了解新人難處，予以減桌，而桌數減少產生的差額，站在雙方彼此體諒的立場，成本皆是由他們吸收，並未向新人收取任何費用。

餐廳說，1/21早上7時左右，新人於LINE上告知決定取消婚宴，令他們措手不及；當天初次電話聯絡時，家長明確表示願意支付衍生的食材費用，並於當晚和新人親自到本公司洽談詳細，由於婚禮前三天基本食材已全數進貨，而此費用也非無中生有要訛詐新人。

餐廳指出，對方反映「口頭告知需吸收食材」此點雖未於合約載明，但其實他們都有明註於合約第二點：婚禮前15天提供最後確認桌數，未開桌之方法須擇一，全部打包或是半價買斷。

業者表示，基於同理心，並未向新人索取未開桌數28桌共38萬0436元（未含服務費）的全額，而是特別將金額降低至總價約4成左右，費用僅僅是收取關於食材部分的必要支出，其他直至1/21前已然規劃安排好的人力、物力皆未要求支付。

▼餐廳協理徐上喻說，17萬元食材費是包括5萬元的訂金，也就是新人再付12萬元就OK。（圖／東森新聞）

業者強調，已將防疫措施做好做滿，包含用餐期間準備公筷母匙，以及入口處皆有安排人員量額溫入場和酒精消毒等等，甚至特別調整其婚宴活動流程，使新人避免與賓客近距離接觸，所有能做的，盡一切的努力也改變不了新人取消婚宴的決心。

業者說，第一次面談的共識是新人結清1/24婚宴取消不辦的食材費，並將108/12/8已支付的訂金5萬元，可特別延用至下一次婚期使用，雙方和平協議，24日再回覆；孰知一夜過後，新人回應不欲支付任何費用，並預告會訴諸媒體及法律，此等結果並非他們所想，令人遺憾，「比疫情更冷的，是人的同理心。」

業者26日又發聲明表示，在1/21新人取消婚宴的那天，團隊已立刻傷起腦筋，思考如何將食材做成便當，想要讓需要幫助的人獲得一份微薄的暖心；而在1/22新人二次來到現場，雙方確定協調破局後，當天馬上尋尋覓覓，確認一切相關事宜。

業者指出，每一組賓客的菜色、調味都是依照顧客需求有特別調整過的，所以並不會將未使用食材再給其他組客人使用，「至今，我們並未收到該新人任何一筆費用（訂金除外）」，所有的損失都是由他們來承擔。而由於怕浪費，業者已先將食材做成愛心便當發放。

餐廳協理徐上喻受訪說，17萬元食材費是扣掉5萬元的訂金，也就是新人再付12萬元就OK；家長來就說要告他們，現在一塊錢食材費都沒收到。

對此，消保官主任邱玉霞指出，訂金其實就是一個損害賠償的預定，那如果餐廳可以證明，他的損失其實不只有訂金，就能透過法律上去求償。

邱玉霞補充，衛福部有訂定婚宴訂席的定型化契約範本，如果新人必須取消婚宴，得依距離辦席日時間長短，要求業者依比例退還訂金，又或者14天內無法退還等，但這個範本只有行政指導效力，沒有法規效力。