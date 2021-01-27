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自強號桃園進站「旅客突落軌」被輾！驚見男子只剩下半身　屍塊四散

▲▼自強號桃園進站「旅客突落軌」！男子被輾只剩下半身　屍塊四散。（圖／地方中心翻攝）

▲自強號桃園進站剎不住！輾過落軌男子「屍塊四散」。（圖／地方中心翻攝）

記者許力方／綜合報導

台鐵自強號146車次27日晚間9時許行經桃園埔心站時發生死傷事故，初步發現疑似為列車進站時，旅客落軌侵入遭撞上，緊急通知鐵路警察到場處理，經調查，司機聲稱當時進入埔心站內時，發現一名年約50歲的男子突然出現在軌道上，緊急剎車不及撞上，消防人員到場時，男子已經明顯死亡，只能看見下半身、屍塊四散尚未尋獲。

事發於27日晚間9時47分，146次潮州開往七堵的自強號於埔心站南端西線上行進，撞到一名侵入行人，造成中壢=埔心間南下、北上列車以東正線單線行車，列車延誤情形，列車有部分車廂停靠月台，旅客換乘2254次，預計最快深夜11時30分恢復。

警方調查，晚間9時55分許接獲埔心站長通報，發生行車事故案，緊急派員倒場，司機供稱，行駛進入埔心站內時，發現一名年約50歲男子突然出現在軌道上，但已經來不及剎車撞上，消防人員隨後到場時他已明顯死亡。

埔心站發生落軌事件，當時附近民眾驚呼「我聽到救護車的聲音了…」消防到場時，只有看到男子下半身卡在軌道上，其餘屍塊四散，並留下疑似他的脫鞋、手機。有網友傳出，疑似目擊死者正在滑手機、講電話，之後突然墜落。路警已經介入調查男子身份，詳細事故處理仍待進一步釐清。

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