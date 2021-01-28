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帶女兒苗栗看診！櫃台看「住桃園八德」秒拒收　她含淚：避桃令？

▲▼醫院,醫生。（圖／翻攝自Pixabay）

▲小診所不收桃園病患，請對方到大醫院看。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

桃園疫情狀況不穩定，外界都齊心防堵病毒擴散，不過卻有人譴責、歧視桃園人，很多無辜居民都得背負莫須有罪名。一名來自桃園八德的媽媽表示，昨天帶著2個女兒在苗栗公館看病，櫃台人員看到她們從八德來的，馬上把健保卡退回去並塗銷資料，請她們到大醫院看，「因為妳們從疫區來的，不知道妳們有沒有發燒或帶傳染病毒。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，大女兒感冒傳染給小女兒，她昨天剛好回苗栗婆家，便在當地隨便找一間診所看診，由於初診必須填寫資料，櫃台人員看到地址是「八德區」臉瞬間垮掉，「馬上把健保卡退還，資料全用立可帶塗掉」，並請原PO帶著小孩到大醫院，「因為我們這裡不收桃園來的，而且妳剛好又住的離那裡不遠，所以我們沒辦法幫妳們看診。」

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▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲桃園人近期承受很多不平等眼光。（示意圖／翻攝自pixabay）

當下原PO只好帶著2個女兒離開，心裡實在無奈又委屈，除了得承受其他病人的異樣眼光，還被診所拒於門外，「我還真的不知道該用什麼心態面對這件事情」，畢竟自己也很擔心會染疫，「到底有沒有避桃令我是不知道，但身為一個桃園人我覺得很驕傲！如果沒有這些醫護人員就沒有今天這麼安逸的生活。」

網友紛紛湧入打氣，「電視上口口聲聲說不避桃，其實私底下能閃就閃」、「感同身受，我是有親戚知道我從桃園回來，避不見面」、「原來我住桃園八德是疫區啊！看到這篇也太難過了」、「心裡是會有點難過沒錯，但同理心一下，就是保護了其他看診者，大家都有自己的立場跟擔憂。」

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她帶女兒苗栗看診　櫃台看「住桃園八德」秒拒收
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