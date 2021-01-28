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網瘋傳火車不停桃園站　台鐵怒指「假的！」：不避桃、正向防疫

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部桃園醫院爆發院內感染。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

衛福部桃園醫院爆發院內感染，且持續擴大，導致多個縣市祭出「避桃令」，要求轄內公務人員不要到桃園以降低風險。近日網上瘋傳「火車自1/30起將採過站不停方式，不停桃園、中壢站」，對此交通部台鐵局鄭重澄清「這是假消息」，並強調各車班同仁均落實自主健康管理，採取正向防疫不避桃。

台鐵局於臉書官網發文表示，目前接獲通知，有關於「火車自1/30起將採過站不停方式，不停桃園、中壢站」等假消息已於民眾間流傳，造成人心恐慌及防疫宣導資訊的困難。

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▲台鐵澄清「火車不停桃園」是假消息。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵澄清「火車不停桃園」是假消息。（圖／台鐵局提供）

台鐵局對此澄清「這是假消息」，並強調「防範疫情，我們不避桃」，請民眾切勿聽信謠言，一切以臺鐵局官網宣布為準。台鐵局表示，所有乘務人員均落實防疫規定，下班進行體溫量測及酒精消毒，各列車與車站也已頻繁進行消毒，確保乘務人員及旅客的健康安全。

台鐵局表示，已請車班組同仁確實做好自主健康管理，每日量測體溫，落實防疫規定，也請鐵粉們勿傳播不實訊息。

依傳染病防治法規定，如涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，最高可科新臺幣50萬元罰金。

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