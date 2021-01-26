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竹科夫偷藏保險套！人妻開電腦…見「居家照」崩潰：為什麼是大嫂

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妻子在電腦中找到丈夫出軌的證據，對象竟然是大嫂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一對兄弟上大學後到新竹唸書，畢業後各自娶妻，一起定居在新竹。沒想到，弟弟的老婆偶然之中發現，丈夫的公事包中藏了保險套，後來追查一下，看見了「居家鹹濕照」，當場崩潰。

律師劉韋廷在東森節目《醫師好辣》中分享，有一對兄弟大學時一起到新竹唸書，畢業後同住在一起，都到了竹科裡面工作，各自也有了伴侶，婚後2個家庭一同生活。

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由於工作原因，哥哥被調到大陸工作，因此家中只有大嫂、弟弟以及弟弟的妻子，三個人共同生活。某次弟弟的妻子替丈夫整理公事包，意外發現了保險套，感到相當不對勁。

▼雖然發現保險套，但丈夫在公司表現如常，完全沒有異狀。（示意圖／翻攝pakutaso）

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

弟弟的妻子開始向公司同事打聽，但丈夫在公司行為一切正常，沒有出軌的跡象，因此她趁著丈夫熟睡的時候，偷偷打開電腦，查看聊天紀錄，意外發現了「居家鹹濕照」，當場崩潰了，丈夫偷情的對象竟然是大嫂。

弟弟的妻子忍無可忍，趕緊向大哥通知這件事情，返台一起處理外遇的狀況。沒想到，哥哥回來以後，弟弟與妻子立刻認錯，雙雙同意離婚，這讓2人更加傻眼，若真的離婚了，豈不是雙宿雙飛。哥哥忍不下這口氣，因此決定對妻子提告，讓妻子娘家的親戚全知道這件事情。

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