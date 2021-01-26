台南刑事小隊長涉洩密給被告！　檢調再搜索擴大追查其他案

▲台南地檢署，再度針對台南市警局李姓刑事小隊長被控洩密案發動搜索調查。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市前白河警分局偵查隊李姓小隊長，被控涉洩密給偵辦案件中之被告，2020年12月底台南地檢署偵辦後，諭知交保50萬元，26日上午檢調人員再度發動搜索，前往李小隊長調任的台南市刑大內勤辦公室搜索其個人物品，除帶回李員訊問，另傳訊白河分局2名員警證人，李員晚上仍由檢調訊問中。

台南地檢署檢察官彭盛智，於2020年8月間偵辦1件刑事案件時，發現時任台南市警白河分局偵查隊的李小隊長，疑似將偵查中的機密資料，洩漏給被告，彭盛智檢察官深入追查後、於2020年12月29日指揮台南市調查處及台南市警局督察室人員持搜索票，針對李小隊長辦公處所、住家等4處搜索，並傳喚李小隊長及白河分局兩名員警證人、4名民間人士到案調查。

檢方訊後以李小隊長洩密罪嫌涉嫌重大，但無串證、逃亡之虞，無聲請羈押的必要，諭知50萬元交保候傳；其餘6名證人也在訊後請回。李小隊長事後被改調市刑大。

惟檢調人員26日上午再度搜索李小隊長改調的台南市刑大內勤辦公室，據悉檢調係持續追查此洩密案的案情相關疑點，由台南市調處人員對李小隊長先行訊問，而後再移請給檢察官複訊。

此外，檢調人員26日另傳訊白河分局2名員警證人，據了解該2名員警證人係接手李小隊長在白河分局任內未結的案子，檢調欲進一步了解相關案件偵辦進度及偵辦狀況，2名員警證人於晚上訊後請回。南檢指出，會對李小隊長偵辦的其他案件，擴大追查是否涉嫌不法。

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