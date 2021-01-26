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台南刑事小隊長涉洩密給被告！　檢調再搜索擴大追查其他案

▲台南地檢署再度針對台南市警局李姓刑事小隊長被控洩密案發動搜索調查。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署，再度針對台南市警局李姓刑事小隊長被控洩密案發動搜索調查。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市前白河警分局偵查隊李姓小隊長，被控涉洩密給偵辦案件中之被告，2020年12月底台南地檢署偵辦後，諭知交保50萬元，26日上午檢調人員再度發動搜索，前往李小隊長調任的台南市刑大內勤辦公室搜索其個人物品，除帶回李員訊問，另傳訊白河分局2名員警證人，李員晚上仍由檢調訊問中。

台南地檢署檢察官彭盛智，於2020年8月間偵辦1件刑事案件時，發現時任台南市警白河分局偵查隊的李小隊長，疑似將偵查中的機密資料，洩漏給被告，彭盛智檢察官深入追查後、於2020年12月29日指揮台南市調查處及台南市警局督察室人員持搜索票，針對李小隊長辦公處所、住家等4處搜索，並傳喚李小隊長及白河分局兩名員警證人、4名民間人士到案調查。

檢方訊後以李小隊長洩密罪嫌涉嫌重大，但無串證、逃亡之虞，無聲請羈押的必要，諭知50萬元交保候傳；其餘6名證人也在訊後請回。李小隊長事後被改調市刑大。

惟檢調人員26日上午再度搜索李小隊長改調的台南市刑大內勤辦公室，據悉檢調係持續追查此洩密案的案情相關疑點，由台南市調處人員對李小隊長先行訊問，而後再移請給檢察官複訊。

此外，檢調人員26日另傳訊白河分局2名員警證人，據了解該2名員警證人係接手李小隊長在白河分局任內未結的案子，檢調欲進一步了解相關案件偵辦進度及偵辦狀況，2名員警證人於晚上訊後請回。南檢指出，會對李小隊長偵辦的其他案件，擴大追查是否涉嫌不法。

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台南刑事小隊長洩密檢調搜索

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