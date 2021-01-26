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台南黃金海岸廊帶觀光公園　 活化海岸風光媲美沖繩海走向國際

▲台南市政府為發展南區觀光，工務局著手開闢公62及公65為海岸廊帶公園，配合黃金海岸方舟營運，已完成北側公園及停車場並開放使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府為發展南區觀光，工務局著手開闢公62及公65為海岸廊帶公園，配合黃金海岸方舟營運，已完成北側公園及停車場並開放使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市曾經名噪一時的南區黃金海岸，走過滄海桑田，近年台南市政府為發展南區觀光，工務局著手開闢公62及公65為海岸廊帶公園，工程於2020年1月開工，配合黃金海岸方舟（原船屋）營運，已完成北側公園及停車場並開放使用，同時交由市府觀光旅遊局接管營運，南側公園工程目前已完成8成，預計3月完工。

▲台南市政府為發展南區觀光，工務局著手開闢公62及公65為海岸廊帶公園，配合黃金海岸方舟營運，已完成北側公園及停車場並開放使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，公62及公65公園面積為5.58公頃，工程總經費約9000萬元，配合原船屋活化完成的黃金海岸方舟營運期程，分區段施工；目前北側公園及停車場均已完成，除改善原有之堤前階梯，並以土方回填使堤頂空間更寬廣、增設堤頂休憩設施，也配合各種植栽營造海岸風光，同時改善既有停車場設施改善，重現黃金海岸昔日榮景。

▲台南市政府為發展南區觀光，工務局著手開闢公62及公65為海岸廊帶公園，配合黃金海岸方舟營運，已完成北側公園及停車場並開放使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府為發展南區觀光，工務局著手開闢公62及公65為海岸廊帶公園，配合黃金海岸方舟營運，已完成北側公園及停車場並開放使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南黃金海岸船屋歷經整修、活化工程，華麗轉身為黃金海岸方舟，目前已開始試營運，加上週邊的海岸廊帶北側公園已完成開放，陽光、沙灘、海浪、夕陽，美景如畫，深具觀光發展潛力，預期可帶來大量觀光遊客。未來南側公園接續完成後，海岸廊帶公園優勢地理更可串連鯤喜灣園區，延續防風林之林蔭，更結合海岸復育、環保永續，提供觀光遊憩、環境體驗教學的海岸線，營造海岸風光及友善景觀海堤，成為具備有安全與適度親水遊憩機能；另方面第六河川局刻正進行養灘、填砂造陸，黃金海岸走向國際發展指日可待。

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台南黃金海岸觀光公園海岸

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