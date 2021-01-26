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台南市12路口設置視障友善號誌　黃偉哲：逐步打造更優質無障礙環境

▲台南市共計有12處路口設置視障友善號誌，市長黃偉哲說，這是台南市對落實視障友善環境的起點，未來會一步步充實各類障別的友善環境設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市共計有12處路口設置視障友善號誌，市長黃偉哲說，這是台南市對落實視障友善環境的起點，未來會一步步充實各類障別的友善環境設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府自2018年起推動視障智慧導航概念驗證計畫，2019年試辦小東路林森路口等3處路口，2020年擴充新營區新營火車站圓環、民治路與府西路口及安平區永華路二段與建平路口等9處路口，共計有12處路口設置視障友善號誌，市長黃偉哲說這是對落實視障友善環境的起點，未來會逐步充實各類障別友善環境設施。

台南市長黃偉哲表示，不管是身障、視障、聽障各種障別，台南市政團隊都必須要充實相關友善設備或是推動政策，讓無障礙的環境逐步完善，目前為止，全台灣台南市是第1個有這樣的視障友善設施，其他縣市陸陸續續跟進在測試，台南市願意在推動友善環境方面持續保持領先，也希望各界朋友給予市政團隊鼓勵，也給予多點時間進行修正，共同打造更優質的無障礙環境。

▲台南市共計有12處路口設置視障友善號誌，市長黃偉哲說，這是台南市對落實視障友善環境的起點，未來會一步步充實各類障別的友善環境設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

視障友善號誌能讓視障朋友了解路口環境，燈號及其剩餘綠燈秒數等通過路口所需資訊，除了過去傳統式聲音告知外，還可透過手機App開啟藍牙連結路口的行人號誌，當感應到視障朋友抵達路口時就能自動定位，自動語音播報路名，紅綠燈剩餘秒數等資訊，並配合增設路口導引標線等設施來引導視障朋友安全通過馬路。


台南市交通局2020年擴大範圍完成12處所建置新式智慧有聲號誌後，陸續至各視障團體辦理使用說明會，請視障朋友與專業定向師進行現場測試及體驗，並將測試結果反饋作為未來改進方向，今年預計再增設4處新式智慧有聲號誌。

交通局長王銘德表示，2021年將再依視障團體所提柳營奇美醫院、永康奇美醫院、安南醫院、郭綜合醫院等4處較急迫的地點增設智慧有聲號誌，以落實提升視障者穿越路口的安全所需，後續將持續蒐集視障朋友需求擴大設置。

▲台南市共計有12處路口設置視障友善號誌，市長黃偉哲說，這是台南市對落實視障友善環境的起點，未來會一步步充實各類障別的友善環境設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場特別播放由全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得主金筱真女士，與總統教育獎得主陳椘芸錄製的感謝影片，金女士因愛女椘芸是一名視障人士，對於公部門無障礙環境的推動特別關心，在獲悉台南市增設視障友善號誌後，除與女兒親身體驗外，並透過視障團體宣導，使用過的視障朋友對於該設施的便利性都給予正面肯定，透過視障朋友及家屬的共同發聲，希望台南市政府能持續擴大建置新式智慧有聲號誌，並進一步推廣到全國各縣市。

▲台南市共計有12處路口設置視障友善號誌，市長黃偉哲說，這是台南市對落實視障友善環境的起點，未來會一步步充實各類障別的友善環境設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局表示，視障友善號誌目前已設置12處路口，分別為新營區新營火車站圓環、民治路與府西路口、民治路與健康路口、安平區永華路二段與建平路口、東區小東路與勝利路口、小東路與林森路口、前鋒路與大學路西段口、中西區中山路focus百貨前、火車站圓環與中山路及成功路口、五妃街與健康路一段170巷口、健康路一段體育路口，呼籲用路人行經該路口時能多點耐心，讓視障朋友安心通過馬路，也請使用者可給予回饋，作為未來精進的方向。市議員沈家鳳、沈震東、陳秋宏、許又仁、李啟維、林美燕、蔡旺詮等人皆到場關心表達支持。

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