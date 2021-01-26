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台南市東區拖吊保管場2月1日成立　南警：民眾領車別跑錯地點！

▲台南市東區拖吊場2月1日成立，台南市警局提醒如在東區違規停車被拖吊，民眾領車別跑錯地點。 （圖／記者林悅翻攝，下同）　　

▲台南市東區拖吊場2月1日成立，台南市警局提醒如在東區違規停車被拖吊，民眾領車別跑錯地點。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區拖吊保管場2月1日將正式成立，民眾屆時倘於台南市東區違規停車遭拖吊，請前往東區裕永路286號（平實路與裕永路口）新址領車。

台南市交通警察大隊指出，東區違規拖吊回歸由台南市警察局負責，東區拖吊保管場（電話：06-2005068）成立，違規車輛拖吊同步移置新址，該址臨近東區中華東路一段，南紡購物中心距新址約1000公尺，民眾如於東區違規遭拖吊，請前往新址領車，另提醒民眾，遭移置保管車輛請儘速辦理領車作業，逾期未領回，於公告3個月後，依法辦理「逾期未領車輛拍賣作業」。

違停造成車流阻塞及視線死角，繼而衍生交通事故，為維市民行車及用路安全，市警局局長方仰寧表示，為維護交通秩序，警察局將強力執法，也呼籲駕駛朋友，違規停車除了妨礙人車通行外，所面臨的風險不僅是警察開單或車輛被拖吊；真正嚴重的是，若違停車輛致車禍受傷或死亡，違停駕駛須負擔刑事及民事責任。駕駛人千萬別再有「我只是暫停一下而已，沒關係」的心態了。

▲台南市東區拖吊場2月1日成立，台南市警局提醒如在東區違規停車被拖吊，民眾領車別跑錯地點。 （圖／記者林悅翻攝，下同）　　

春節連續假期將至，台南市警察局除針對各交通要道、風景區等加強疏導外，針對重大違規如闖紅燈、嚴重超速、酒駕等加強取締，另為維護台南市交通安全與順暢，違停執法取締將以「併排停車」、「人行道停車」、「消防車出入口」、「汽車占用機車道」、「公共汽車招呼站10公尺內 」、「交叉路口」等嚴重影響交通安全、妨礙他人通行及市容景觀等列為執法重點。

警方強調，執法僅是手段，首重成效而非績效，並將以降低違規停車率為執法目標，更呼籲所有汽、機車駕駛人，切勿因貪圖一時方便而任意違規停車，而造成其他人的危險，只有你我能確實遵守交通規則，才能確保大家的用路安全。

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