民進黨批國民黨動員罷王　王鴻薇：忘記罷韓高鐵加班車？

▲王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨介入動員，造成政治對立，非台灣之福。對此，國民黨台北市議員王鴻薇反嗆，不過師承民進黨罷了、忘記罷韓高鐵加班車了嗎、國營事業發加班費鼓勵罷韓。

王鴻薇在臉書表示，民進黨是不折不扣雙標黨，王浩宇被成功罷免，民進黨不思民意風向，竟然又怪罪國民黨，國民黨動員又怎樣，不就是跟民進黨學的嗎？罷王還没有像民進黨動員國家機器，連高鐵都開加班車，國營事業發加班費鼓勵員工參加罷韓投票。

▲罷韓投票倒數最後一天，適逢週末，高鐵左營站從早上開始湧現人潮。（圖／記者李毓康攝）

王鴻薇還說，民進黨高雄黨部及立委在口罩最缺乏的時候， 竟然可以發給罷韓連署者口罩，發上百萬簡訊宣傳罷韓，這不是動員什麼叫做動員，民進黨還有臉說別人，自己才是始作俑者，自食惡果。

高鐵去年5月27日至6月9日推出「大學生雙周快閃優惠」，正好跨越6月6日罷免前高雄市長韓國瑜投票日，引發助攻罷韓的聯想。當時高鐵澄清，受新冠肺炎疫情衝擊，民眾乘車意願大幅降低，旅運量自2月以來大幅減少約27%，3月中下旬起影響加劇至40%以上，清明疏運期間更大幅減少超過50%，無論平日或假日的運量衰退均受影響。

高鐵強調，考量疫情逐漸趨緩，民眾生活逐步恢復正常，故啟動「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，針對不同客群規劃多元化促銷方案，期待透過一系列階段性優惠，以吸引旅客回流、刺激運量提升。