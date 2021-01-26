好市多4賣場取消試吃！全台「用餐區桌椅減半」因應防疫新措施

記者林育綾／綜合報導

部立桃園醫院群聚染疫影響擴大，好市多繼先前取消桃園南崁店試吃活動後，今（26）日在宣佈桃園中壢賣場、高雄2間賣場皆取消試吃；另外明（27）日起全台好市多門市用餐區餐桌椅減半。而家樂福稍早也公布量販、超市新防疫措施，全台購物中心也全面取消試吃。

▲好市多4賣場取消試吃，全台用餐區桌椅減半。（圖／記者許力方攝）

好市多行銷副總經理王友玫表示，因應目前防疫政策，目前好市多桃園2間門市（南崁店、中壢店）及高雄2間店（高雄店、北高雄大順店）皆取消試吃活動，改以口頭介紹；另外明（27）日起全台好市多門市用餐區餐桌椅減半，同時也在所有賣場增設紅外線量測體溫，而平時消毒工作也會持續。

家樂福也在今（26）日宣布全台量販、超市實施防疫消毒準則，包括電梯及手扶梯、推車等4小時內消毒1次等，賣場也規劃防疫專區、維持1.5公尺社交距離，同時顧客禁止賣場內脫下口罩等。而購物中心包括美食街、商店街也全面取消試吃，用餐區更會設立防疫隔板，並安排梅花座。

▲家樂福實施消毒防疫新措施。（圖／家樂福提供）

此外全聯也在日前祭出防疫新規定，表示針對桃園地區共86間門市，即日起暫停開放顧客休憩區與使用廁所，有設置微波爐的門市也暫停開放使用，且將視來客數或使用頻率增加清潔次數。除外，也依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物，另提醒消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

另為防範疫情，業者表示所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。

其他人也看了

家樂福全台防疫消毒準則！禁脫口罩、取消試吃 措施一次看

全聯：桃園全門市「暫停開放休息區、公用廁所」 微波爐也禁用

