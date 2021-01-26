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好市多兒童沙發「下殺1000元」！爸媽心動好想買　網揭1點勸三思

▲▼ 。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲這款沙發在內湖店特價2859元。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）自進駐台灣以來，不論是便宜好物或退貨機制，均深受許多消費者喜愛。一名網友日前逛好市多時，撞見一款價格只要2859元的卡通造型的兒童小沙發，「太優惠了」，比市售價格便宜1000多元。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友嗨喊，「好可愛！可惜我們屁股太大了」、「價格好優惠啊」。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他日前去內湖的好市多時，看到兔子造型和恐龍造型的小沙發，「這價格太優惠了！不入手太可惜。」

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該款小沙發在官網上的定價為3990元，主要是設計給13個月（約1歲）至52個月（約4歲）的幼兒使用。從原PO分享的照片可見，這款沙發在好市多購入僅要2859元，比市價便宜了1131元，約打了72折（72折為2873元）。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「這也太便宜了吧！超特價欸」、「很划算耶！之前一直想買」、「還好我家沒有小小孩，不然這手就秒滑了」、「這個椅子質感其實很好，這價錢算合理」、「可惜我小孩長大了」、「也便宜太多了吧」、「在專櫃買了，想哭」、「便宜，我兒子1歲坐到4歲還在坐」。

不過，也有人認為，「買不下手，沒有很大的實用度，小孩長大速度很快，頂多坐1到2年就坐不下」、「太貴了，不能坐一輩子」、「下不了手啊！坐幾個月就坐不下啦」、「很可愛，但是價錢下不了手，坐不久的感覺」、「這個其實不怎麼實用，即使那個價格我還是買不下手」。

另外，有網友說「剛剛打去客服問，新竹店沒有賣」，如果民眾有意購買，最好還是先行致電詢問，以免撲空。

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