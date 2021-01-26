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新光影城購票個資外洩　30消費者接「客服電話」遭詐300萬

▲新光影城個資外洩造成30多名購票消費者接到詐騙電話被騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新光影城個資外洩造成30多名購票消費者接到詐騙電話被騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊2019年接獲新光影城報案，指稱有詐騙集團假冒該影城客服人員欺騙消費者，佯稱消費者訂票、網路購票過程設定錯誤，要求民眾到ATM解除分期設定，不少消費者因次被騙匯款，警方統計約有31名消費者被騙，總計詐騙金額超過新台幣300萬，警方陸續收網逮捕包含林姓主嫌（25歲）等19名詐騙集團共犯到案。

刑事局偵一大隊獲報後與新北市刑大偵六隊、淡水警分局、桃園市楊梅警分局、台中市大雅、豐原警分局共組專案小組展開開追查，並鎖定林男為首之詐欺車手集團，林嫌並勾結開設二類電信網路公司負責人徐男，提供詐欺集團網路服務。

刑事局從2019年3月起至2020年11月間陸續發動3波搜索行動，並查扣手機8支、筆電2台、新臺幣10餘萬等贓證物，徹底瓦解該詐欺集團，警方收網逮捕19名詐騙集團成員，最終並於今年1月13日依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將移送臺灣士林地檢署偵辦、林男複訊後遭檢察官裁定羈押禁見；警方呼籲其他被害消費者可洽刑事局出面指認。

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