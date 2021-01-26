新光影城購票個資外洩　30消費者接「客服電話」遭詐300萬

台南1家證券投資顧問公司，2018年迄今在新營地區招攬不特定人投資，謊稱每月操盤績效3成左右獲利，並依投資人投資金額多寡派發3至8％不等投資紅利，綁約期滿全額領回投資金，但投資人僅領到幾期紅利即血本無歸，涉嫌詐騙5千多萬元，有上百人受害，台南市警刑警大隊查獲張姓主嫌8人，全案擴大偵辦中。