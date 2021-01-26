投資保本＋8%紅利＋拉下線贈2.4萬↑　假投顧投資外匯吸血5千萬

▲台南市刑警大隊破獲證券投資顧問公司「假投資真詐財」，查獲張姓主嫌8人，起獲證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1家證券投資顧問公司，2018年迄今在新營地區招攬不特定人投資，謊稱每月操盤績效3成左右獲利，並依投資人投資金額多寡派發3至8％不等投資紅利，綁約期滿全額領回投資金，但投資人僅領到幾期紅利即血本無歸，涉嫌詐騙5千多萬元，有上百人受害，台南市警刑警大隊查獲張姓主嫌8人，全案擴大偵辦中。

台南市警刑警大隊2020年接獲線報，指有1家證券投資顧問有限公司係投資外匯業務公司，自2018年迄今在新營地區成立分公司招攬不特定人投資，並謊稱每月操盤績效有25至35％的獲利，並每月依每位投資人投資金額的多寡派發3至8％不等的投資紅利。投資的資金綁約期滿100％領回投資資金，然迄至目前為止，被害人僅領到幾期紅利，而所投入的資金高達上數千萬元卻無法取回獲利，即有多位被害人聯名向刑警大隊舉發，經刑警大隊報台南地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組數月偵蒐，發現該投資顧問有限公司，對外號稱是香港公司JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED來台灣所設立之公司，以假投資真詐財方式，實施詐騙行為，依投資金額獲取利潤，每找一個下線投資人可以獲800至3萬美金的推薦獎金（分紅）。被害人不疑，聽從張姓主嫌匯款至指定帳戶或交付現金。

且該集團張姓主嫌為招攬不特定之人加入其胞弟張嫌所經營投資公司，以及輔導下線如何招攬他人加入公司，並提供位於新營區三興街作為該公司據點，並透過通訊軟體傳送網站帳戶資料取信於被害人，誘使加入投資，事後再以該公司清盤為由，無法發放利潤及歸還本金，致被害人血本無歸。

專案人員見時機成熟，分別前往該公司各據點執行拘提、搜索、傳喚張嫌等8人到案，並起獲楊姓被害人等18人所簽立切結書，初估遭詐騙被害人約有百餘人，被詐騙金額約達5千餘萬元，現場並查扣電腦主機1台、投資契約書及資金匯款帳冊等賘證物。

警方認為該集團基於共同以詐欺取財目的，擅以公司名義經營證券投資顧問業務及全權委託投資業務，對社會大眾為虛偽、詐欺行為，以類似老鼠會傳銷組織架構，吸收業務員，並四處招攬投資人，以分層負責方式進行吸金詐取，全案依加重詐欺取財罪與證券投資信託及顧問法的詐偽罪等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

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