台灣民意基金會／國民黨支持度上升5.5％　民眾黨、時力流失支持者

▲國民黨主席江啟臣 。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文任內開放萊豬進口，引發民意反彈，國民黨因此發動反萊豬公投捍衛國人食安。根據《台灣民意基金會》最新民調調查，台灣人的政黨支持傾向，國民黨支持度增加5.5個百分點，民眾黨減少4.1個百分點，時代力量減少3.6個百分點，民進黨沒有明顯改變。

針對台灣人政黨支持傾向，民調指出，民進黨31.3％、國民黨22.2％、民眾黨10.1％、時代力量3.5％、台灣基進黨2.5％，中性選民佔27.3％。

台灣民意基金會分析，民進黨支持者規模沒有繼續下滑，維持在三成一；國民黨這個月大有斬獲，回升5.5 個百分點，彌補了上個月的流失；同時，民眾黨流失4.1個百分點，兩黨支持者規模似存在某種共變性，值得觀察。時代力量和台灣基進本月各自流失可觀的支持者。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2021年1月18-19 兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1081 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▼台灣民意基金會民調，台灣人的政黨支持傾向。（圖／台灣民意基金會提供）



▼台灣民意基金會民調，台灣人的政黨支持傾向最近兩月比較。（圖／台灣民意基金會提供）

