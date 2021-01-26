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拜登防美科技成中國幫兇　陸：要從川普的錯誤中「吸取教訓」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國白宮及國務院25日先後說明拜登政府的對中政策，強調將確保美國科技不成為中國「惡意活動」的幫兇。大陸外交部26日回應，希望拜登政府能吸取川普政府「對華錯誤政策」的教訓，客觀理性看待中國與中美關係，同中方相向而行。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上指出，過去幾年，川普政府犯下了方向性的錯誤，將中國視為戰略性競爭對手，甚至是威脅，並據此採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤行徑，導致中美關係出現自兩國建交以來的從未有過的異常嚴峻局面，這不符合兩國人民的根本利益。

▼美國新任總統拜登。

▲▼拜登透過視訊展開總統任命儀式，他警告幕僚應尊重彼此，否則被他發現就「立刻開除」。（圖／路透）

趙立堅提到，正如中方多次指出的，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮等方面擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊的重要責任。中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

趙立堅強調，希望美國新一屆政府能夠吸取川普政府對華錯誤政策的教訓，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

趙立堅還說，希望美方不要將科技問題政治化、武器化，停止對中國的無端指責抹黑，同國際社會一道，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

▼美國前總統川普。

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

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