女友上廁所遭偷拍！他挖出真相嘆「心情好複雜」　網狂勸報警

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友最近意外發現，認識多年的好哥們竟偷拍自己女友上廁所，而且還有其他女性好友受害，讓他不知該如何是好。對此，網友們一面倒認為該報警，同時得想辦法確保證據不會被湮滅。

網友在dcard苦惱發文，表示「當發現自己女友被認識多年的好兄弟偷拍上廁所，還有其他女性好友也受害時，到底該怎麼處理？心情真的是複雜到不行，好不真實......。」

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他透露，由於對方是職業軍人，所以目前不打算報警，會以私下和解的方式處理，這也是其他受害女生的意思。對此，網友氣憤直呼，「連你的女朋友都下手，你覺得他有把你幫朋友嗎」、「要是我直接翻臉，絕對打到他媽認不出來」、「先想辦法拿到他手上的影片，然後去報警，如果被他發現，刪除影片就麻煩了」、「誰敢偷拍我女朋友就讓他身敗名裂」、「今天姑息明天會有更多受害者」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者孫于珊攝）

另外，原po也提到，還有一位受害者目前是不知情的，正猶豫是否該讓當事人知道，「我朋友上網查，說如果警方辦到這種案子，發現有其他受害者，並不會強制讓他們知道，怕徒增的壓力跟陰影什麼的，也有些人會說寧願不要知道，而我是想講，因為覺得這種事瞞不住。」