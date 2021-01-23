男子去女友家過夜　晚上「嫂嫂」進房幫他蓋棉被！誇張劇情超展開

▲嫂嫂進房幫忙蓋被子...男子卻嚇了一跳，因為眼前的嫂嫂是他的「前妻」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子21日進女友家過夜，遇見了女友的哥哥和嫂嫂打招呼，其內心一震，眼前的嫂嫂就是他的「前妻」！後來4人共進晚餐，男子故作鎮定吃完飯菜，晚上跟女友睡，前妻竟然進房幫他蓋棉被，此舉把男子嚇一跳，轉頭看女友沒被吵醒，他小聲對前妻說，「不要這樣，而且妳嫁人了」，誇張劇情讓網友紛紛敲碗求後續。

▲男子跟「嫂嫂」原本是對夫妻，因為柴米油鹽醬醋茶而分開，沒想到2年後再次巧遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，由於前妻嫌男子太窮，2人在前年離婚，並由女方獨自扶養1歲的女兒，後來男生有了新的交往對象，今年1月21日到女友家裡，壓根沒想到會和3歲的女兒以及前妻巧遇，但現在前妻的身分是女友哥哥的太太，也就是嫂嫂，讓他心裡五味雜陳。

後來男子跟女友睡了，「嫂嫂」竟然進房當他蓋棉被，男子說「不要這樣，女友會誤會，而且妳嫁人了…」男子把自身經歷PO上臉書，網友看了留言說，「重點是蓋完棉被以後的劇情你沒交待，這篇文章很失敗。」、「幫你蓋棉被是因為你病危了嗎」、「女兒沒叫你爸爸嗎？」、「蓋棉被是不是還端了一碗飯」、「你可以寫一部新劇寄給三立，劇名我幫你想好了，我覺得就叫棉客氣怎麼樣？」