　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男子去女友家過夜　晚上「嫂嫂」進房幫他蓋棉被！誇張劇情超展開

▲▼床。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嫂嫂進房幫忙蓋被子...男子卻嚇了一跳，因為眼前的嫂嫂是他的「前妻」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子21日進女友家過夜，遇見了女友的哥哥和嫂嫂打招呼，其內心一震，眼前的嫂嫂就是他的「前妻」！後來4人共進晚餐，男子故作鎮定吃完飯菜，晚上跟女友睡，前妻竟然進房幫他蓋棉被，此舉把男子嚇一跳，轉頭看女友沒被吵醒，他小聲對前妻說，「不要這樣，而且妳嫁人了」，誇張劇情讓網友紛紛敲碗求後續。

▲▼情侶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子跟「嫂嫂」原本是對夫妻，因為柴米油鹽醬醋茶而分開，沒想到2年後再次巧遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，由於前妻嫌男子太窮，2人在前年離婚，並由女方獨自扶養1歲的女兒，後來男生有了新的交往對象，今年1月21日到女友家裡，壓根沒想到會和3歲的女兒以及前妻巧遇，但現在前妻的身分是女友哥哥的太太，也就是嫂嫂，讓他心裡五味雜陳。

後來男子跟女友睡了，「嫂嫂」竟然進房當他蓋棉被，男子說「不要這樣，女友會誤會，而且妳嫁人了…」男子把自身經歷PO上臉書，網友看了留言說，「重點是蓋完棉被以後的劇情你沒交待，這篇文章很失敗。」、「幫你蓋棉被是因為你病危了嗎」、「女兒沒叫你爸爸嗎？」、「蓋棉被是不是還端了一碗飯」、「你可以寫一部新劇寄給三立，劇名我幫你想好了，我覺得就叫棉客氣怎麼樣？」

ET快訊
好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了：看到必買！
謝金燕「洗衣板腹肌」超狂！　傲曬健美纖腰
楊丞琳、李榮浩終於見面了！　分開304天「曬出擁抱照」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南柳營貨車右轉相撞！22歲男大生騎士頭部破裂　當場慘死

2歲男童「頭破裂噴血」倒地　阿公以為被狗咬　醫生說出真實原因

男子去女友家過夜　晚上「嫂嫂」進房幫他蓋棉被！誇張劇情超展開

嘉義2屁孩街頭開打！砸爛蔬果攤販…秒PO文炫耀：打棒球囉

微軟「內鬼勾外賊」假標案撈1.2億！前經理聲押　北院裁80萬交保

懷疑舅舅侮辱女友！狂毆傷重陳屍陽台3天 狠心情侶下場出爐

桃園醋小王懷疑人妻對外「放閃」　當街「1刀穿心」放血狠奪命

快訊／居家檢疫3天「外出4、5次」　大陸返台男與鄰居口角

CPR搶救103歲人瑞　彰化2勇消「神之手」...鬼門關前嬤恢復心跳

用餐一半聽到自家♫被播…音樂公司員工秒報警！小吃店闆娘遭法辦

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

台南柳營貨車右轉相撞！22歲男大生騎士頭部破裂　當場慘死

2歲男童「頭破裂噴血」倒地　阿公以為被狗咬　醫生說出真實原因

男子去女友家過夜　晚上「嫂嫂」進房幫他蓋棉被！誇張劇情超展開

嘉義2屁孩街頭開打！砸爛蔬果攤販…秒PO文炫耀：打棒球囉

微軟「內鬼勾外賊」假標案撈1.2億！前經理聲押　北院裁80萬交保

懷疑舅舅侮辱女友！狂毆傷重陳屍陽台3天 狠心情侶下場出爐

桃園醋小王懷疑人妻對外「放閃」　當街「1刀穿心」放血狠奪命

快訊／居家檢疫3天「外出4、5次」　大陸返台男與鄰居口角

CPR搶救103歲人瑞　彰化2勇消「神之手」...鬼門關前嬤恢復心跳

用餐一半聽到自家♫被播…音樂公司員工秒報警！小吃店闆娘遭法辦

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」　第2季百人搶！曝新徵選方式

獨／鯰魚哥認了追求同劇「女兵」　心動告白慘被打槍

《天竺鼠車車》超萌蛋糕、馬卡龍收到絕對開心 　網：捨不得吃啦

嘴邊肉超軟Q！慢動作播放「毛茸茸兔寶」洗臉　搓手後臉頰畫圓

張清芳美聲勾靈感！《聽見臺灣》揭曉樂章內幕

46歲謝金燕「洗衣板腹肌」超狂！　傲曬健美纖腰：姐還能更猛嗎

他為減肥「不吃澱粉還每天喝乳清蛋白」　健檢驚見腎功能障礙

台中運動局推動街舞大賽　培育巴黎奧運霹靂舞人才　

自由女神楊孟樺扭傷無法出戰　台電五局苦戰退臺北鯨華

楊丞琳、李榮浩終於見面了！　分開304天「曬出擁抱照」網喊恭喜

社會熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

即／居家檢疫3天「外出4、5次」　大陸返台男與鄰居口角

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

即／高雄左營工安意外！工人墜樓「當場死亡」

高雄小吃攤遭爆回收剩湯！目擊者錄影投訴…業者喊冤

台南男大生輾斃校花女友　國民法官判無期

男友入獄「神級女友」扛毒品事業　引毒蟲搶照顧

快訊／男疑開車滑手機猛撞匝道受傷

即／恐怖工安意外　夫目睹堆高機輾妻「內臟爆裂」

影／桃一家四口疑一氧化碳中毒送醫不治

更多熱門

相關新聞

女友揪去部桃約會　爆後續：她跑去借廁所

女友揪去部桃約會　爆後續：她跑去借廁所

本站日前報導《女友揪他去部桃約會！嗨喊「沒看過染疫醫院」　他拒絕遭分手威脅》，有男網友表示，每週都會帶女友出去玩，結果女友竟然說想去部桃，原PO拒絕後女友開始大吵大鬧，甚至提出分手。沒想到隔了幾天竟然疑似有後續，讓網友都傻眼「這種白目你收好，不要放出來！」

「有那麼難考嗎」陪女友考公營！他秒被放生

「有那麼難考嗎」陪女友考公營！他秒被放生

桃園男哭坐橋邊護欄腿懸空　警突襲「抱緊處理」

桃園男哭坐橋邊護欄腿懸空　警突襲「抱緊處理」

「女友去南投拜拜」換iPhone12！真相超心死

「女友去南投拜拜」換iPhone12！真相超心死

17歲女被斬首　鄰居意外找到斷頭

17歲女被斬首　鄰居意外找到斷頭

關鍵字：

女友過夜嫂嫂前妻

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

張恒承認出軌「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面