跟高中弟一起洗澡！女友嗆「是家人不會怎樣」　他怒提分：不自愛

▲19歲的女友竟會和17歲的弟弟一起洗澡。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

多數姊弟感情再好，長大後也不太可能共浴。一名男網友發文表示，他的女友已經19歲了，但卻完全不會避嫌，除了會在17歲的弟弟面前換衣服，上廁所也不關門，有時甚至還會一起洗澡、睡覺，「根本不尊重我這個男友」，所以最後他便爆氣提分手。貼文一出，網友紛紛回應，「沒辦法想像」、「人家是家人」。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，他與19歲的女友剛交往時，對方從未說過自己與家人的相處方式，一直到後來他才發現，原來對方「在家完全不會避嫌」，像是上廁所從不關門，洗澡、換衣服也完全不鎖門，「19歲了，連這種小事也不懂？」

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▲女方認為「那是她親弟弟，不會怎麼樣！」（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

原PO表示，女方有一個17歲的弟弟，「就是一個屁孩」，到現在兩人居然還會一起睡覺；當原PO提醒女方不要在弟弟面前換衣服時，卻被痛罵一頓，說「那是她的親弟弟，不會怎麼樣！」更誇張的是，只要把弟弟叫出去，對方還會耍賴不走，讓原PO「真的很想一拳打下去，不出去是想看？」

除此之外，女方「洗澡還讓你弟跟你洗，根本不尊重我這個男友」，因此原PO最終忍無可忍，直接提出分手，「不懂自愛的女生，我不想要」，他已經多次苦勸，但女方卻「完全沒有一點觀念」，讓他的愛一點一點被磨掉，「在家就這副德行，在外還得了？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「我之前男友27歲了，也是跟他姊睡一起，說是為了省冷氣費」、「有到露點等級的，比如上廁所和洗澡真的很恐怖，家庭教育有點問題」、「基本上女生10歲以上就該要避嫌了」、「很好笑，人家在家怎樣關你X事」、「如果是妹妹，我看你還會介意嗎」、「你做得很好」、「請問前女友還缺弟弟嗎」。