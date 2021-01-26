「姑姑去部桃化療」她接觸3次回報公司！媽求隱瞞：會害到更多人

▲姑姑曾去部桃化療，媽媽卻要求隱瞞。（圖／記者沈繼昌攝）

網搜小組／劉維榛報導

1月6日至19日出沒在部桃的民眾、病患，即起居家隔離14天，匡列人數多達5000人！不過有女網友抱怨，姑姑這段時間去過部桃化療，也曾來家裡作客，如今公司調查是否有跟病患接觸過，原PO據實以告，卻反被媽媽大罵「會害到更多人」。就怕影響家裡生意，媽媽就要求原PO隱瞞接觸史，還要姑姑出面串供！

一名女網友在《Dcard》以「我為什麼生長在這種家庭」為標題透露，自己在12日開始健康自主管理，不過12日至19日期間，曾去部桃化療的姑姑有來過家裡吃飯，「我大部分時間都在房間，但是有幾次還是有跟姑姑接觸到，有跟她在餐桌上碰到。」

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到了24日，公司主管突傳來訊息，指出「1/6~19日有前往桃園署立醫院的病患、陪同者，需私下回報」。原PO也誠實回應，姑姑這段期間曾有來過家裡3次，等於有密切接觸的關係，只見主管提醒，戴緊口罩、勤洗手與不准出門，也要原PO在家放寬心隔離。

誠實告知人人有責，殊不知，原PO向媽媽提到此事，竟得到「會害到更多人」的答案，讓原PO錯愕不已。兩人對話圖可見，媽媽認為「這是顧全大局，何況姑姑不是陽性，沒關係的」，原PO則氣得反駁，「做人不要這麼自私，新聞上不據實以告的人，看到都生氣了，你們還這樣！」

▲媽氣炸回嗆，會害到市場攤商無法營業！（圖／翻攝自Dcard）



媽媽堅持己見，原來背後理由與錢有關，「已近過年了，市場的人都想賺年錢，這下有多大影響你知道嗎？整個市場都不能營業，會被恨死！」原PO回嗆，「好一個顧全大局，政府知情不報，你們只會該該叫...好了不想講了！」

更荒謬的是，媽媽有意打電話去總公司，表示女兒回報訊息的是假的，並要求跟姑姑串供，「怕公司跟衛生局會查到姑姑這條線，若只是你的問題，我不會這麼擔心，你太不懂事了，影響的人太多了。」

見到媽媽的自私舉止，原PO錯愕直呼，「世界上就是有這種人...這社會到底怎麼了？誰可以告訴我？我做錯了？ 顧全大局的我不懂事？」

文章曝光後，底下網友罵，「拜托要通報！ 我家也是做菜市場的，根本一堆人不戴口罩，客人跟攤商都沒戴」、「你媽很自私欸，要是你們真的不小心中鏢，讓防疫破口變得更大，絕對會成為千古罪人，不要理你媽，一定要說」、「雙標媽媽 我懂妳的苦」、「你家人超級自私，傻眼，把認真防疫的人跟醫護人員想成什麼了」、「你很棒，大義滅親不是任何人都做的到的」、「疫情當前，考驗人性呀」。

▼與媽媽對話曝光！（圖／翻攝自Dcard）

