　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「姑姑去部桃化療」她接觸3次回報公司！媽求隱瞞：會害到更多人

▲衛福部桃園醫院前進指揮中心規定，桃醫員工禁止到外縣市與友院參與會議與演講，引發桃醫內部醫護人員討論。（圖／記者沈繼昌攝）

▲姑姑曾去部桃化療，媽媽卻要求隱瞞。（圖／記者沈繼昌攝）

網搜小組／劉維榛報導

1月6日至19日出沒在部桃的民眾、病患，即起居家隔離14天，匡列人數多達5000人！不過有女網友抱怨，姑姑這段時間去過部桃化療，也曾來家裡作客，如今公司調查是否有跟病患接觸過，原PO據實以告，卻反被媽媽大罵「會害到更多人」。就怕影響家裡生意，媽媽就要求原PO隱瞞接觸史，還要姑姑出面串供！

一名女網友在《Dcard》以「我為什麼生長在這種家庭」為標題透露，自己在12日開始健康自主管理，不過12日至19日期間，曾去部桃化療的姑姑有來過家裡吃飯，「我大部分時間都在房間，但是有幾次還是有跟姑姑接觸到，有跟她在餐桌上碰到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了24日，公司主管突傳來訊息，指出「1/6~19日有前往桃園署立醫院的病患、陪同者，需私下回報」。原PO也誠實回應，姑姑這段期間曾有來過家裡3次，等於有密切接觸的關係，只見主管提醒，戴緊口罩、勤洗手與不准出門，也要原PO在家放寬心隔離。

誠實告知人人有責，殊不知，原PO向媽媽提到此事，竟得到「會害到更多人」的答案，讓原PO錯愕不已。兩人對話圖可見，媽媽認為「這是顧全大局，何況姑姑不是陽性，沒關係的」，原PO則氣得反駁，「做人不要這麼自私，新聞上不據實以告的人，看到都生氣了，你們還這樣！」

姑姑曾至桃醫化療！她通報居家隔離…媽氣炸譙自私：幹嘛講（圖／翻攝自Dcard）

▲媽氣炸回嗆，會害到市場攤商無法營業！（圖／翻攝自Dcard）

媽媽堅持己見，原來背後理由與錢有關，「已近過年了，市場的人都想賺年錢，這下有多大影響你知道嗎？整個市場都不能營業，會被恨死！」原PO回嗆，「好一個顧全大局，政府知情不報，你們只會該該叫...好了不想講了！」

更荒謬的是，媽媽有意打電話去總公司，表示女兒回報訊息的是假的，並要求跟姑姑串供，「怕公司跟衛生局會查到姑姑這條線，若只是你的問題，我不會這麼擔心，你太不懂事了，影響的人太多了。」

見到媽媽的自私舉止，原PO錯愕直呼，「世界上就是有這種人...這社會到底怎麼了？誰可以告訴我？我做錯了？ 顧全大局的我不懂事？」

文章曝光後，底下網友罵，「拜托要通報！ 我家也是做菜市場的，根本一堆人不戴口罩，客人跟攤商都沒戴」、「你媽很自私欸，要是你們真的不小心中鏢，讓防疫破口變得更大，絕對會成為千古罪人，不要理你媽，一定要說」、「雙標媽媽 我懂妳的苦」、「你家人超級自私，傻眼，把認真防疫的人跟醫護人員想成什麼了」、「你很棒，大義滅親不是任何人都做的到的」、「疫情當前，考驗人性呀」。

▼與媽媽對話曝光！（圖／翻攝自Dcard）

姑姑曾至桃醫化療！她通報居家隔離…媽氣炸譙自私：幹嘛講（圖／翻攝自Dcard）

姑姑曾至桃醫化療！她通報居家隔離…媽氣炸譙自私：幹嘛講（圖／翻攝自Dcard）

ET快訊
獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚：鳳山選民超綠
她接觸部桃病患3次回報公司　媽求隱瞞：會害到更多人
外送員吐口水　桃園妹訂34瓶飲料「被呸2下」怒炸
500元之亂防疫保單瘋搶　她曝「4種狀況」不理賠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫專車司機漲紅臉　拿下N95口罩「紅色壓痕」 ...曝暖心答案！

500元防疫神單沒買到！親戚撕破臉「以後都別見了」　網笑：超划算

醫護將隔離回歸繼續拚　部桃：運作不受影響，大家可以放心！

支援前線！部桃4060病患分流他院治療　市府再發千份N95口罩

新冠疫情升溫！軍方6官兵「突現身部桃」　任務不便說明

日方報價太高「高鐵買新車喊卡」　林佳龍撂狠話：爭取向他國採購

觀光局估今年來台旅客不到100萬　交部加碼航空業250億融資貸款

不斷更新／新北僅次桃園！部桃隔離2991人　各縣市回溯人數一次看

台鐵瑞芳-猴硐「過年前雙線通車」　最美區間車擬清明連假上線

青溪國中1438學生替前線醫護打氣！暖句曝光：生活雖苦，但妳要甜

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

防疫專車司機漲紅臉　拿下N95口罩「紅色壓痕」 ...曝暖心答案！

500元防疫神單沒買到！親戚撕破臉「以後都別見了」　網笑：超划算

醫護將隔離回歸繼續拚　部桃：運作不受影響，大家可以放心！

支援前線！部桃4060病患分流他院治療　市府再發千份N95口罩

新冠疫情升溫！軍方6官兵「突現身部桃」　任務不便說明

日方報價太高「高鐵買新車喊卡」　林佳龍撂狠話：爭取向他國採購

觀光局估今年來台旅客不到100萬　交部加碼航空業250億融資貸款

不斷更新／新北僅次桃園！部桃隔離2991人　各縣市回溯人數一次看

台鐵瑞芳-猴硐「過年前雙線通車」　最美區間車擬清明連假上線

青溪國中1438學生替前線醫護打氣！暖句曝光：生活雖苦，但妳要甜

家樂福全台防疫消毒準則！顧客禁脫口罩、社交距離　措施一次看

火鍋吃一半「天花板掉下老鼠」　店員徒手抓住淡定踩死：這頓免費

拜登執政「蜜月期」民調曝！近7成滿意防疫　43%不信他能團結美國

三麗鷗辦布丁狗慶生派對！鬆餅盤上是布丁狗本尊　大耳朵髮箍超可愛

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

獄政人權再進步！監察院將視訊受理監獄收容人陳情

「游錫堃狀況外？」　蕭旭岑：涂醒哲在《回首SARS》稱不後悔封院

防疫專車司機漲紅臉　拿下N95口罩「紅色壓痕」 ...曝暖心答案！

科技助攻防疫　Google地圖顯示新冠肺炎疫苗接種位置

老翁不滿鄰居長期在巷口抽菸竟持鋁棒爆頭　判6年定讞

生活熱門新聞

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

即／台南居檢男猝死！　初步採檢結果出爐

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

新冠肺炎本可抑制！　陳建仁回憶「2003抗SARS」：自大導致失敗

命理師警告「除夕前後3天」有大事！

學測帶寵物嚇壞考生　友：他絕非屁孩

部桃群聚源頭「重症案812」　現況曝光

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

本尊現身！搶買防疫保單梗圖妹嗆要網友賠償

SARS殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

更多熱門

相關新聞

青溪國中替醫護打氣！暖句曝光

青溪國中替醫護打氣！暖句曝光

部桃醫院群聚感染事件範圍不斷擴大，中央流行疫情指揮中心24日宣布，擴大回溯需居家隔離者，估計匡列約5000人。面對疫情不斷升溫，桃園市立青溪國中發起「一人一張加油卡，聲援部桃」活動，由校長沈亞丘帶頭，請全校1438位學生親筆手寫加油話語，向前線醫護人員打氣；孩子們也響應，紛紛寫下溫情話語，「生活雖苦，但你／妳要甜」，希望前線醫護保持樂觀，相信一切都會逐漸好轉。

吳斯懷問5千人隔離「過年誰買菜？」　林俊憲批外行：你是衛環會的

吳斯懷問5千人隔離「過年誰買菜？」　林俊憲批外行：你是衛環會的

北京台商8成不返台過年　防疫隔離成本高

北京台商8成不返台過年　防疫隔離成本高

彰化台灣大戲院2月5日重啟營運　疫情嚴峻引熱議　

彰化台灣大戲院2月5日重啟營運　疫情嚴峻引熱議　

變種病毒疫情嚴峻！英國考慮集中隔離入境旅客

變種病毒疫情嚴峻！英國考慮集中隔離入境旅客

關鍵字：

部桃姑姑回報隔離

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面