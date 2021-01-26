彰化台灣大戲院2月5日重啟營運　部桃疫情嚴峻引熱議　

▲台灣大戲院將於2月5日重啟營運。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

去年受到新冠肺炎影響，彰化大戲院、台灣大戲院4月暫停營運，疫情緩解後由彰化大戲院去年7月先開張，眼看生意漸漸上軌道，台灣大戲院也決定今年2月5日重新營運，有民眾質疑，最近部桃疫情嚴峻，中央也規定減少內部人潮聚集，不過也有人認為，戲院都有消毒，只要戴口罩勤洗手，不要在電影院吃東西，一切安啦！

彰化大戲院、台灣大戲院，是彰化市內唯一2家的老牌電影院，提供上千個座位供民眾觀賞，沒想到新冠肺炎影響營運，從去年農曆春節開始門口羅雀。

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雖然地方稅務局率先宣布，針對受疫情影響較大的娛樂業者，啟動紓困機制，其中針對電影業娛樂稅也提出2、3月調降3成、4月起調降5成，都無法遏止暫停營業的命運。6月間彰化大戲院於臉書PO文公告「感謝防疫人員的辛苦！感謝一起努力撐過這個疫情大家」，讓許多市民引頸期盼，彰化戲院終於在7月中旬重新營業。

▲彰化大戲院推出強檔電影。（圖／民眾提供）

這幾個月以來彰化大戲院檔檔強片，票價又比鄰近縣市來的便宜，吸引不少上班族學生族回流，近日有民眾發現台灣大戲院在大門口貼上將於農曆春節前2月5日重啟營運，不少人質疑，這個時機點剛好碰上部桃疫情嚴峻時刻，但也有民眾認為，「不要嚇自己」，只要堅守中央防疫規定，一定沒事啦。

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