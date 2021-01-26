吳斯懷問5千人隔離「過年誰買菜？」　林俊憲批外行：你是衛環會的

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

部桃醫院內部感染擴大，指揮中心24日晚間宣布，共有5千人須居家隔離。國民黨立委吳斯懷質問，過年要到了，隔離後家事誰做、誰去買菜等引起爭議。對此，民進黨立委林俊憲反擊，為反對而反對，居家隔離已實施1年，吳斯懷可是衛環委員會的成員。

部桃群聚案指揮中心擴大匡列，共有5千人需要居家隔離。吳斯懷25日提出質疑，5千人居家隔離，代表5千個家庭受到直接影響，隔離期間上班、上學、老人照護、幼兒照顧等如何解決？過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？

此話一出，引發爭議。林俊憲同日晚間批評，居家隔離制度已經實行一年，怎麼還在問這種外行問題？沒想到連這麼嚴格的措施都有人唱反調，完全是為反而反。

林俊憲說，依照目前規定，被隔離者只要不違反規則，每天可以領到一千元的補償，已經足以支付生活開銷。如果家庭生活真的出現困難，指揮中心早已經整合了各縣市的社福單位，只要撥打電話就能提供送餐、通訊醫療、清理垃圾的服務，制度非常完善。

林俊憲諷刺，上述措施吳斯懷應該比自己還懂，他可是衛環委員會的成員。但現在還問這種外行話，只有兩種可能。首先，他活在跟平行時空，與一年來台灣的防疫作戰脫節。其次，他其實非常清楚，只是為了攻擊而攻擊。